„Wer die Zukunft einer Gemeinde bereits in der Gegenwart gestaltend beeinflussen will, der muss sich in der Geschichte seines Heimatraumes auskennen“ – so stand es im Grußwort des ersten Jahresbandes des Pulheimer Vereins für Geschichte (VfG), der im Jahr 1978 erschienen ist.

Annette Gregor vom Vorstand des Vereins zitiert die Sentenz jetzt, um auf einen „Meilenstein“ hinzuweisen, wie es in einer Pressemitteilung heißt: Der Verein hat nun eine neue Ausgabe der „Pulheimer Beiträge zur Geschichte“ veröffentlicht. Es ist eine Jubiläumsausgabe, das 50. Jahrbuch des Geschichtsvereins.

Begeisterung für die Geschichte

Seit 1978 erscheint die Jahresgabe des Vereins, der 1977 gegründet worden war, regelmäßig. Es geht um die Geschichte der Region – und um Geschichten aus der Region.

Von Anfang an sei es die Aufgabe des Buches gewesen, über die Geschichte zu informieren und die Leserinnen und Leser dafür zu begeistern. In einem ausführlichen Vorwort des Jubiläumsbandes rekonstruiert der Vorstand des Vereins die eigene Historie, insbesondere die der vorangegangenen 49. Ausgaben der Pulheimer Beiträge. Beleuchtet wird darin auch, wie sich das Buch über die Jahrzehnte hinweg verändert hat und welche Schwerpunkte gesetzt worden sind. Darüber hinaus sind zehn Autoren mit ihren Beiträgen in der Jubiläumsausgabe vertreten.

Auf der Suche nach der Laurentiuskapelle

Der umfangreichste Beitrag im Jahrbuch 2026 stammt vom ehemaligen Oberkonservator des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland, Dr. Frank Kretzschmar.

Wie der Vorstand berichtet, begibt er sich mit detektivischem Spürsinn auf die Suche nach der Brauweiler Laurentiuskapelle, die zwar 1810 abgerissen wurde, deren Fundamente sich aber teilweise noch heute unter dem alten Kasino in der Nähe der Abteikirche befinden.

Der Kunst- und Bauhistoriker verrate auch, an welchen Stellen in Brauweiler man heute noch Ausstattungsstücke und Abbruchmaterial der Laurentiuskapelle finden kann.

Zwei Beiträge zur Arbeitsanstalt Brauweiler

Gleich zwei Beiträge widmen sich der Arbeitsanstalt Brauweiler.

Während Hannah Runden sich mit der „Abteilung für entmündigte Trinker und Arbeitsscheue“ beschäftigt, hinterfragt Hermann Daners mithilfe von zeitgenössischen Zeitungsartikeln das Rechtssystem von 1895, als eine weibliche Insassin der Arbeitsanstalt durch den Einsatz einer „Mundbinde“ zu Tode kam.

Das sich anschließende Gerichtsverfahren gegen einen Redakteur der Rheinischen Zeitung, Adolph Hofrichter, schaffte es damals sogar in die englische Presse, berichtet der Vereinsvorstand.

Mühle, Mahlstein und mönchisches Leben

Weitere Beiträge berichten über die Restauration der Brauweiler Mühle (Hermann Schmitz) sowie den Zufallsfund eines Mahlsteins in Sinnersdorf aus der vorrömischen Eisenzeit (Jost Aula & Dr. Dieter Hupka). Über das „weitgehend verlotterte mönchische Leben“ im 15. Jahrhundert schreibt Hans Gerd Dormagen.

Auch der mittellateinische Philologe Dr. Heinz Erich Stiene habe in guter Tradition wieder einen kleinen Beitrag für das Jahrbuch des Geschichtsvereins verfasst, heißt es in der Pressemitteilung. Diesmal versucht er eine Ortsbestimmung zu einem Heilungswunder aus dem Jahr 1085.

Eine Kindheit in Brauweiler

In der Rubrik „Mit eigenen Augen – Zeitzeugenberichte“ erzählt Eberhard Lohscheider von seiner Kindheit in Brauweiler, und Theodor Claren rekonstruiert die Geschichte der Familie Claren in den letzten 300 Jahren im Kölner Land. Das Jahrbuch schließe mit einer Übersicht der Vereinschronik von 2024 bis 2026, die das umfangreiche Veranstaltungsprogramm des Vereins spiegele, so der Vorstand.

Die Autoren des neuen Jahrbuchs Copyright: VfG Pulheim

So ist das Jubiläumsbuch erhältlich

Die 50. Ausgabe der Pulheimer Beiträge zur Geschichte ist direkt beim Verein für Geschichte oder im Buchhandel erhältlich. Das Buch kostet 15 Euro. ISBN: 978-3-927765-71-9.

www.vfg-pulheim.de