Was kann schöner sein, als den Spätsommer direkt am Wasser bei einer kühlen Erfrischung und leckeren Speisen zu genießen? Michael Sachse stellt fünf Lokale vor, die die Zutaten für einen perfekten Tag im Repertoire haben. Unsere Reise führt uns an die Erft, an den Rhein und zu den heimischen Badeseen.

Bedburg

In Bedburgs Zentrum ist kulinarische Abwechslung garantiert. Hanna und Rolf Dieffendahl tragen einen wichtigen Teil bei. Mit ihrem Team sorgen sie in der Bedburger Mühle für kulinarische Erlebnisse. Das dortige Restaurant Bella Vista steht für eine mediterrane Landküche. Auf der Terrasse direkt oberhalb der Erft können bis zu 50 Gäste essen und trinken. Die Speisenauswahl wechselt alle zwei Monate. „Wir bringen Tradition und Moderne zusammen“, lautet das Motto.

Bedburg: Vitello Tonnato und Hüftsteak als Klassiker

Zu den Klassikern zählen Vitello Tonnato (15,50 Euro), Hüftsteak (200 g für 23,50 Euro) oder Caesar Salat mit gebratenen Hähnchenbruststreifen (22,50 Euro). Darüber hinaus locken saisonale Schlager wie Gazpacho di Gambaretto (9,90 Euro) oder Pasta Frutti di Mare (25,50 Euro) mit Muscheln, Oktopus und Garnelen. Hinzu kommen täglich wechselnde Empfehlungen. Mit den Speisen harmonieren frisch gezapftes Peters Kölsch und Radeberger Pils sowie eine Weinauswahl mit mehr als 50 Positionen, darunter drei offene Weiß- und zwei offene Rotweine. Sehr beliebt sind zudem hausgemachte Limonaden und Aperitifs.

Das Restaurant Bella Vista in der Bedburger Mühle legt seinen Schwerpunkt auf mediterrane Landküche. Copyright: Hotel Bedburger Mühle

Nicht nur auf der Terrasse herrscht gute Stimmung, auch der Innenbereich besticht durch seine lockere Atmosphäre. Restaurant Bella Vista in der Bedburger Mühle, Friedrich-Wilhelm-Straße 28, 50181 Bedburg, 02272/990200, montags bis freitags 12 bis 14 und 18 bis 22 Uhr, samstags 18 bis 22 Uhr und sonntags 12 bis 21 Uhr.

Brühl

André Dierks leitet das Restaurant Zum Seehaus am Brühler Heider Bergsee seit drei Jahren. Mit einer saisonal geprägten Küche sorgt er nicht nur zur Hauptsaison im Sommer für das Wohl seiner Gäste. Der gebürtige Lübecker ist mit seiner Crew fast das ganze Jahr über vor Ort. „Nur im Januar legen wir eine Pause ein“, erklärt Dierks. Mit 100 Sitzplätzen auf der Seeterrasse, 50 Sitzgelegenheiten im Innenbereich und weiteren 25 Stühlen auf der Terrasse vor dem Haupteingang verfügt das Seehaus über reichlich Platz.

Auf der Seeterrasse direkt am Heider Bergsee finden bis zu 100 Gäste einen Sitzplatz. Copyright: Michael Sachse

Auf der Speisekarte entdecken wir Gerichte, die den Standard einer Strandbad-Gastronomie locker übertreffen. Das Angebot reicht von Suppen über Fleischgerichte bis hin zu Salaten. Charakteristische Beispiele sind die Buddha Bowl mit Sushi-Reis, Wildkräutersalat, Sojasprossen, Cherrytomaten, Gurke, Paprika, roten Zwiebeln und Avocado (15,90 Euro) oder der Seehaus Mixed Grillspieß mit Fleisch vom Rind und Huhn, Wurst und Bacon sowie Pommes frites und Grillgemüse (24,50 Euro).

Aus den Zapfhähnen fließen Gaffel Kölsch und Augustiner Hell, das in eisgekühlten Tonsteinkrügen serviert wird. Alternativ gibt es verschiedene Störtebeker Biere aus der Flasche. Zum Seehaus, Heider Bergsee 1b, 50321 Brühl, 0176/84648017, (bis Ende September) täglich 12 bis 22 Uhr.

Hürth

Feiner Sandstrand, klares Wasser und reichlich Spaß – das sind die Zutaten, die der Beach Club am Otto-Maigler-See in die Waagschale werfen kann. Zum See am Rande von Hürth zieht es sowohl Wasserratten als auch alle, die gerne chillige Beats hören oder Beachvolleyball spielen möchten. Die jüngsten Gäste dürfen sich zudem auf der Hüpfburg vergnügen. Dafür, dass die Besucher dabei nicht durstig und hungrig werden, sorgt Christoph Hausmann mit seinem Team. „Wir möchten unseren Gästen Urlaubsgefühle vor der Haustür bieten“, betont der Betreiber, der die Regie vor einigen Jahren von seinem Onkel übernommen hat.

Hürth: Himmelbetten und Komfortliegen

Um diese Emotionen zu auszulösen, stehen unter anderem Himmelbetten und Komfortliegen bereit, die online gebucht werden können und das Lounge Ambiente abrunden. Die Musik darf natürlich nicht fehlen: Das Repertoire reicht von lateinamerikanischen Rhythmen, über Schlager bis hin zu elektronischen Beats. Musikalische Events finden regelmäßig statt.

Der Beachclub am Otto-Maigler-See. Copyright: Digivisuals

An der Beach Bar sorgen unter anderem Biere wie San Miguel, Desperados oder Corona für Erfrischung. Es gibt zudem Aperitifs, Wein, Cocktails und Longdrinks, jede Menge Schorlen und hausgemachte Limonaden. Vom separaten Grill locken diverse Burger (ab 9,60 Euro), Fajitas (ab 8,90 Euro), oder Currywurst mit Pommes frites (7,90 Euro). Vegetarische Gäste freuen sich zum Beispiel über einen Falafel Salat (12,50 Euro). Beach Club, Strandbad Otto-Maigler-See, Zieskovener Straße 85, 50354 Hürth, Kernöffnungszeiten je nach Wetter: täglich 10 bis 20 Uhr.

Erftstadt

Michael Berndt hat sein Glück am Liblarer See gefunden. Vor fünf Jahren hat er die Gastronomie am Seeufer übernommen. „Bei uns kommen die Gäste so richtig in den Ferienmodus“, verspricht Berndt. Mit einem Imbiss, einer großen Außenterrasse mit 100 Sitzplätzen und einem Restaurant, in dem weitere 70 Gäste Platz finden, verfügt die Seeterrasse über zahlreiche Argumente für eine Visite.

Kulinarisch setzt Berndt auf Pizza, Spaghetti, Burger und Fleischgerichte. Im Sommer stehen zudem die Salate hoch im Kurs. Serviert wird zum Beispiel ein Salatteller Fitness mit gebratenen Hähnchenbruststreifen (11 Euro). Die Pizzen haben einen Durchmesser von 30 cm und kosten zwischen acht (Margherita) und zwölf Euro (Scampi). Weitere Beispiele von der Standardkarte sind Spaghetti Bolognese (9 Euro), Schnitzel Puszta Art mit Pommes frites (13 Euro) oder Beach Burger Spezial mit Bacon, Schmorzwiebeln, Spiegelei und Pommes frites (15 Euro). Zusätzlich gibt es Tagesangebote von der Tafel.

Auf der Seeterrasse am Liblarer See können sich die Gäste kulinarisch verwöhnen lassen. Copyright: Michael Berndt

Frisch gezapft werden Peters Kölsch, Spaten Hell, das US-amerikanische Budweiser und San Miguel. Das weitere Getränkeangebot umfasst eine reichhaltige Auswahl an Cocktails und Spritzgetränken. Seeterrasse, Liblarer See 1, 50374 Erftstadt, 0170/ 2909692, Imbiss: täglich 11 bis 18 Uhr, Außentheke: 10 bis 19.30 Uhr, Restaurant: 13 bis 21 Uhr (Küche)

Wesseling

Marjan Zubcic ist schon lange in der hiesigen Gastronomie beschäftigt. In dieser Zeit sammelte er unter anderem im Siegburger Sion im Carré reichlich Erfahrung. Vor drei Jahren wagte er den Schritt in die Selbständigkeit. Seitdem leitet Zubcic die Kulisse in Wesseling. Oberhalb der Rheinpromenade öffnet sich der Blick von der Terrasse auf den Fluss. Der großzügige Außenbereich umfasst eine separate Theke, eine kleine Lounge und mehr als 100 Sitzgelegenheiten.

Charakteristisch ist ein breites kulinarisches Programm, das sowohl gutbürgerliche als auch saisonale Gerichte und einen wöchentlich wechselnden Mittagstisch umfasst. In der Regel kosten die Mittagsgerichte zwischen 9,90 Euro und 13,90 Euro. Auf der üppigen Standardkarte entdecken wir Flammkuchen, Pizza, Pasta, Steaks, Burger und Schnitzel. Es gibt zum Beispiel einen Flammkuchen Camembert für 14,90 Euro, einen BBQ Beef Röstiburger mit Beilagen für 19,90 Euro oder Spießbraten mit Röstzwiebeln, Malzbiersauce und Püree für 20,90 Euro. Die Nudeln für die Pastagerichte (ab 17,50 Euro) sind selbst gemacht.

Die Speisen harmonieren mit frisch gezapftem Bitburger Pils, Sion Kölsch und dem tschechischen Staropramen. Das Weinangebot reicht von der Ahr über Italien bis nach Kroatien. Kulisse, Kölner Straße 16, 50389 Wesseling, 02236/ 806825, täglich 11 bis 1 Uhr.