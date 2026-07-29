Es ist wieder so weit – unser Fotowettbewerb startet in eine neue Runde. Ob eindrucksvolle Landschaften, versteckte Winkel, stimmungsvolle Volksfeste, Sonnenaufgänge oder das bunte Leben in unseren zehn Kommunen mit insgesamt über 100 Stadtteilen – unsere Heimat steckt voller Motive, die es wert sind, entdeckt und festgehalten zu werden.

Genau dazu lädt unsere Zeitung, gemeinsam mit der Kreissparkasse Köln und der Firma Heerdt Einrichtungsweisend aus Wesseling und Köln jetzt alle Leserinnen und Leser ein: Das diesjährige Thema des Fotowettbewerbs lautet schlicht und einfach: „Heimat“. Gesucht werden Fotos ausschließlich aus dem Rhein-Erft-Kreis, die beeindrucken, kreativ sind oder den Betrachter bewegen.

Das Oleander Freibad in Bergheim zählt im Sommer zu den beliebtesten Freibädern in unserer Heimat. Copyright: Lamparter

Der Wettbewerb startet ab sofort. Bis zum 19. Oktober 2026 können Sie, liebe Leserinnen und Leser, Fotos einreichen. Mitmachen kann jeder – egal, ob mit oder ohne professionelle Ausrüstung, ob mit oder ohne fotografische Erfahrung. Die Vergangenheit hat bewiesen, dass auch Personen unter den Gewinnern waren, die mit Smartphones oder Tablets Fotos aufgenommen haben.

Egal, ob Schnappschüsse oder aufwendig erstellte Bilder – die eingereichten Fotos sollen unsere Heimat – den Rhein-Erft-Kreis – sichtbar machen und überraschen. Das kann Ihr persönlicher Platz sein, an dem Sie sich besonders wohlfühlen und einen einzigartigen Ausblick genießen, oder auch ein außergewöhnliches Motiv aus dem Alltag, oder ein Bild aus dem Kreis, das durch ein besonderes Farbenspiel das Interesse des Betrachters weckt.

Sportliche Veranstaltungen, wie hier der Abteilauf in Brauweiler, locken nicht nur Teilnehmende aus dem Rhein-Erft-Kreis nach Pulheim. Copyright: Herbert Bucco

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aber vielleicht schlummert auch schon ein Motiv in Ihrem Handy oder auf der Festplatte. Aber vielleicht wird das richtige Motiv auch erst in der jetzt anstehenden Ferienzeit, bei einem Spaziergang oder einer Radtour vor der eigenen Haustür entstehen. Zeigen Sie uns Ihre persönliche Sicht auf unsere Heimat, den Rhein-Erft-Kreis.

Ausgedehnte Rad- und Wanderstrecken, wie auf der Brühler Seenplatte, bieten sich für einen Ausflug in der Heimat an. Copyright: Tripp

Die Jury, die aus Vertretern der Kreissparkasse Köln, der Firma Heerdt Einrichtungsweisend sowie der Redaktion besteht, ist jedes Jahr aufs Neue überrascht, wie ideenreich und kreativ die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Umsetzung des jeweiligen Wettbewerbsmottos sind. Sie ermittelt insgesamt 15 Gewinner, die in einer kleinen Feierstunde im Herbst geehrt werden. Einsendeschluss ist der 19. Oktober 2026. Schon jetzt können Fotos eingereicht werden.

Die Teilnahme lohnt sich nicht nur wegen der Anerkennung. Es werden wieder 15 Preise im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro vergeben. Neben Gutscheinen gibt es auch Sachpreise wie Smart-TVs, Mobiltelefone oder andere Elektronik-Artikel. Sicher ist jetzt schon, dass jedes Foto mit dazu beiträgt, die Schönheit unserer Region sichtbar zu machen.

So können Sie an dem Fotowettbewerb teilnehmen

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer können bis zu fünf Fotos einreichen. Wichtig ist dabei, dass die Einsenderinnen und Einsender auch tatsächlich die Rechte an den eingereichten Bildern besitzen und die Fotos nicht verfälscht oder verfremdet wurden.

Die Teilnahme ist denkbar einfach. Laden Sie die Bilder bequem hoch (siehe oben), mit denen Sie sich am Wettbewerb beteiligen möchen. Wenige Klicks genügen – und schon sind Sie mit dabei. Machen Sie mit und erzählen Sie Ihre Geschichte in Bildern. Wir freuen uns auf Ihre schönsten Aufnahmen.