Auch in diesem Jahr stellt die Sozialstiftung der Kreissparkasse Köln Geld für gemeinnützige Projekte im Rhein-Erft-Kreis bereit. Insgesamt, so die Mitteilung der Kreissparkasse, unterstützt sie 37 soziale Initiativen in der Region mit 157.200 Euro. Damit will die Stiftung das gesellschaftliche Miteinander und die Sicherheit im Kreis stärken.

Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendprojekten

Im Fokus der aktuellen Vergabe stehen innovative Projekte für Kinder und Jugendliche, von Ferienfreizeiten bis zu Selbstbehauptungs- und Schwimmkursen.

Unterstützung für Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Auch Katastrophenschutz und Rettungsdienst werden unterstützt. Zuschüsse fließen unter anderem in moderne Einsatzbeleuchtungen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), in Nachwuchsmaterial der DLRG und in öffentliche Defibrillatoren.

Inklusion, Therapie und Prävention

Initiativen zur Inklusion im Wohnalltag, therapeutische Angebote für chronisch Kranke sowie Beratungs- und Präventionsprojekte runden das Förderpaket ab, so die Kreissparkasse.

Vorstellung der Arbeit in Bergheim

Stephan Moos, Vorstand der Kreissparkasse Köln und der Sozialstiftung, stellte am Freitag, 20. November, mit Landrat Frank Rock und Christian Brand, Geschäftsführer der Stiftungen der Kreissparkasse Köln, in den Räumlichkeiten der Lebenshilfe in Bergheim die Arbeit der Sozialstiftung vor. „Mit den Ausschüttungen unserer Sozialstiftung setzen wir genau dort an, wo Unterstützung besonders wirksam ist: bei den vielen ehrenamtlich Engagierten und den Vereinen im Rhein-Erft-Kreis“, sagte Stephan Moos. Ihre Arbeit im sozialen Bereich stärke den Zusammenhalt der Region. Die Kreissparkasse freue sich, auch in diesem Jahr wieder zahlreiche wichtige Projekte zu ermöglichen.

Fünf Projektpartner stellvertretend vorgestellt

Stellvertretend für die Vielzahl der geförderten Vorhaben wurden in diesem Jahr fünf Projektpartner vorgestellt.

Lebenshilfe Bergheim: Ferienfreizeiten für Werkstattbeschäftigte

Die 1964 gegründete Lebenshilfe Bergheim setzt sich für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung ein und gründete dafür die Reha-Betriebe Erftland. Für Werkstattbeschäftigte aus Bergheim und Brühl organisiert sie zwei betreute Ferienfreizeiten, nach Imminkhoeve in den Niederlanden und nach Jever an der Nordsee.

„Bunte Bank“: Akustikdecken für inklusives Wohnen

Der 2020 von Eltern und pflegenden Angehörigen gegründete Verein „Bunte Bank“ engagiert sich für ambulante, inklusive Wohnformen. Für ein Wohnhaus in Brühl stattet er Räume mit schallschluckenden Akustikdecken aus.

Gold-Kraemer: Bewegungstherapiegerät für Rehabilitationssport

Der Gemeinschaftssportverein Gold-Kraemer fördert Gesundheit und Teilhabe durch wohnortnahe Angebote im Rehabilitationssport. Mit dem Bewegungstherapiegerät „MOTOmed“ unterstützt er das assistierte Training von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.

Camille-Claudel-Haus: Ferienfreizeit nach Dänemark

Das Camille-Claudel-Haus in Hürth bietet betreutes Wohnen für psychisch und suchtkranke Erwachsene an. Für sieben der 18 Bewohnerinnen und Bewohner wird 2027 eine Ferienfreizeit nach Dänemark realisiert.

Diakonie Michaelshoven: Hilfe für gefährdete Jugendliche

Die Diakonie Michaelshoven begleitet junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Im Rahmen der NRW-Initiative „Kurve kriegen“ sollen gefährdete Jugendliche frühzeitig vor einer kriminellen Laufbahn bewahrt werden.

Förderung 2026 und Antragsfrist

Die Sozialstiftung der Kreissparkasse, die 1995 gegründet wurde, stellt 2026 in drei Kreisen insgesamt 299.850 Euro bereit. Anträge für künftige Förderungen sind noch bis zum 30. März 2027 online möglich. (hmc)

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