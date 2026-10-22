Der Bau des neuen Käthe-Kollwitz-Gymnasiums (KKG) in Wesseling schreitet voran. Nun haben die Bauarbeiten einen neuen Meilenstein erreicht: Kürzlich fand auf dem Schulcampus in Wesseling das Richtfest für den Neubau statt.

Rohbau steht, Fenster sind eingesetzt

Wie die Pressestelle der Stadt Wesseling mitteilt, feierte die Schulfamilie gemeinsam mit den städtischen Projektbeteiligten, Vertreterinnen und Vertretern aus der Kommunalpolitik und der Goldbeck West GmbH den bisherigen Baufortschritt. Der fertige Rohbau steht, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Außerdem seien die Fenster eingesetzt, und die künftigen Räume nehmen Gestalt an. „Schon jetzt zeigt sich, wie das neue Schulgebäude einmal aussehen wird“, lautet es aus dem Rathaus.

Das Richtfest fand nach alter Tradition statt: Bürgermeister Ralph Manzke und Bauleiter Florian Heimig trugen den Richtspruch für den Neubau des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums vor. „In Wesseling wächst Stein auf Stein, ein Gymnasium soll es bald sein“, trugen sie vor. Und weiter: „Ein Ort für Lernen, Licht und Sinn, wo junge Menschen wachsen drin. Im Sommer 2027 ist es dann so weit, steht dieses Haus für Euch bereit.“

Wie es guter Brauch ist, warfen sie anschließend ihre Gläser zu Boden. Sie zersprangen auf Anhieb. Ein gutes Zeichen: Denn nach dem Brauch soll das dem neuen Schulgebäude Glück bringen.

Anschließend wurden symbolisch die letzten Nägel in einen Zimmermannsbalken eingeschlagen. Damit wurde der Abschluss der Rohbauarbeiten und der Übergang in die Ausbauphase eingeläutet, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist.

Bildung sei die beste Investition, die eine Kommune tätigen könne, wird Bürgermeister Ralph Manzke zitiert. „In diesem Gebäude werden Schülerinnen und Schüler lernen, die später als Ärztinnen und Ärzte, Handwerkerinnen und Handwerker, Lehrkräfte, Forschende, Künstlerinnen und Künstler in Wesseling und darüber hinaus wirken werden. Was hier heute als Stahl, Beton und Glas sichtbar wird, wird morgen zu Abschlüssen, zu Ideen, zu Chancen“, so Manzke weiter.

Bauunternehmen sieht sich voll im Zeitplan

„Mit dem heutigen Richtfest haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der Rohbau steht, und wir liegen mit den Bauarbeiten voll im Zeitplan“, fügte Ralf Linde, Niederlassungsleiter der Goldbeck West GmbH, hinzu. Man sei sehr zuversichtlich, das Bauvorhaben wie vertraglich vereinbart im Juli 2027 termingerecht fertigzustellen.

Beim Richtfest wurde außerdem nach vorne auf die nächsten Schritte bis zur Fertigstellung des neuen Schulgebäudes geblickt: Im nächsten Schritt wird nach städtischen Angaben die Klinkerfassade fertiggestellt. Die Arbeiten an den Außenanlagen sollen noch in diesem Monat starten.

Offene Architektur und Clusterstruktur

Das neue Schulgebäude hat einen H-Grundriss. Es wird zudem durch eine offene Architektur und durch moderne Lernkonzepte mit einer Clusterstruktur im Inneren geprägt sein. „Modernes Lernen bedeutet auch, Räume zu schaffen, die Vielfalt ermöglichen, statt sie einzuschränken“, betonte Schuldezernentin und Kämmerin Karolin Beloch. Die offene Architektur und die Clusterstruktur des neuen Käthe-Kollwitz-Gymnasiums schaffen genau das: „Lernumgebungen, in denen individuelle Förderung und gemeinsames Arbeiten Hand in Hand gehen. Dieses Gebäude wird unseren Schulstandort für die nächsten Jahrzehnte prägen, und ich bin stolz, dass wir mit dem Richtfest heute einen weiteren Meilenstein gemeinsam feiern können“, so Beloch weiter.

Darüber hinaus sind eine Dach- und Fassadenbegrünung sowie Photovoltaikanlagen auf dem Dach vorgesehen. Die veranschlagten Baukosten für das neue Gebäude belaufen sich auf etwa 47 Millionen Euro. Die Schülerinnen und Schüler sollen nach den Sommerferien im kommenden Jahr einziehen. Im August 2025 waren die Erdarbeiten für den Neubau gestartet. Die Grundsteinlegung fand einen Monat später noch auf staubigem Baufeld statt. Sobald das Käthe-Kollwitz-Gymnasium im Sommer 2027 in sein neues Gebäude umgezogen ist, werden im Sommer 2028 das Zentralgebäude und der Mensa-Bau abgerissen. An dieser Stelle entsteht bis 2031 die neue Gesamtschule sowie ein Mensa- und Aula-Gebäude. Der Start für die Gesamtschule ist für das Schuljahr 2028/29 in mobilen Klassenräumen geplant. (eva)