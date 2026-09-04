Gegen 19.50 Uhr am Donnerstagabend (3. September) wurde ein Leck in der Gasleitung an der Baustelle in der Hubertusstraße/Ecke Josefstraße in Wesseling bemerkt. „Der Gasgeruch war deutlich wahrnehmbar – und messbar“, berichtete der Sprecher der Feuerwehr, Nicholas Gafron. Auch das Zischen des Gases aus der an der Baustelle freiliegenden Leitung war zu hören.

Die Feuerwehr sperrte das Gebiet um die Baustelle weiträumig ab und evakuierte mehrere Wohnhäuser um die Einsatzstelle herum. Die Betroffenen haben hinter der Absperrung gewartet. Die Fachleute des Gasversorgers waren schnell am Einsatzort und haben umgehend damit begonnen, erste Abdichtungen am Leck vorzunehmen. „Dadurch konnte der Gasaustritt bereits stark reduziert werden“, erklärte Gafron. Zur finalen Abdichtung sei dann noch eine Schelle gesetzt worden. Gegen 21.30 Uhr konnten die Anwohner in ihre Wohnungen zurück. (mkl)