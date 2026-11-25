An zwei Projekttagen unter dem Titel „Demokratie und Du“ haben sich Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Busch-Hauptschule, der Albert-Einstein-Realschule und des Goldenberg Berufskollegs mit den Grundlagen, Werten und Herausforderungen einer demokratischen Gesellschaft beschäftigt. Ziel der Veranstaltung war es, wie die Stadt Wesseling mitteilt, die demokratischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu stärken und sie zu ermutigen, ihre Rolle in der Gesellschaft aktiv wahrzunehmen.

Zehn praxisnahe Workshops zu Medien und Rassismus

Am ersten Projekttag konnten die Jugendlichen aus verschiedenen Klassen und Schulen an zehn praxisnahen Workshops teilnehmen. Themen waren unter anderem TikTok, Fake News und Rassismus im Internet. In den Angeboten sei auch Raum für Austausch, Diskussion, kreative Gestaltung und gemeinsames Lernen gewesen, so die Mitteilung.

Grußworte von Landrat und Bürgermeister

Zum zweiten Projekttag begrüßte Landrat Frank Rock die jungen Teilnehmenden im Oktogon des Schulzentrums. Per Videoaufzeichnung wandte er sich an sie: „Als eurer Landrat möchte ich wissen, was euch bewegt und was ihr verändern wollt. Bei diesem Projekt geht es um die zentrale Frage: Wie werdet ihr als Demokratie zusammenleben? Nehmt eure Erfahrungen hieraus mit in eure Klassen, in eure Freundeskreise, in eure Chats.“ Zum Abschluss seiner Worte sagte er: „Wir Erwachsenen tragen die Verantwortung, euch zuzuhören und echte Mitbestimmung möglich zu machen.“

Bürgermeister Ralph Manzke ergänzte: „Ihr habt in den Workshops eure demokratischen Kompetenzen gestärkt, und euch Gedanken gemacht über eure Rolle in der Gesellschaft. Ich hoffe, dass diese Tage euch dazu inspiriert haben, demokratische Werte aktiv zu leben, weil eure Stimme zählt. Nutzt sie!“

„Demokratie-Fitness“ zum Thema Mobilisierung

Danach starteten Achim Wölfel und Jannik Tepe vom Verein „mehr demokratie“ mit den Schülerinnen und Schülern eine Übung zur „Demokratie-Fitness“, bei der sie in drei Schritten verdeutlichten, wie Mobilisierung funktioniert. Zuerst sollten die Teilnehmenden für sich selbst ein Thema überlegen, das ihnen persönlich wichtig ist.

Im zweiten Schritt tauschten sich immer zwei Teilnehmende über ihre Themen aus. Im dritten Schritt sollte gemeinsam entschieden werden, welches Thema weiterverfolgt werden soll. Dieses Prinzip kann immer weitergeführt werden, indem sich die kleineren Gruppen zu größeren zusammenschließen, bis schließlich die gesamte Gruppe gemeinsam hinter einem Thema steht.

„Es war schön zu sehen, wie die Jugendlichen ihre eigenen Anliegen und Themen gefunden haben, für die sie aktiv werden möchten“, schreibt der Verein auf seiner Facebook-Seite.

Theaterstück „CYBR“ über Mobbing im Internet

Zum Abschluss führte das Theaterspiel Witten das Stück „CYBR“ auf, in dem unter anderem das Thema „Mobbing im Internet“ thematisiert wurde.

Kooperation und Förderung

Die Projekttage „Demokratie & Du“ fanden in Kooperation der Fachstelle Integration der Stadt Wesseling und dem Rhein-Erft-Kreis statt. Sie wurden gefördert vom Kommunalen Integrationszentrum Rhein-Erft-Kreis, a.d.a. Rhein-Erft und dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ (hmc)