Im Rhein-Sieg-Kreis wächst die Zahl der Unternehmensgründungen. Doch während neue Firmen entstehen, stellt sich bei vielen bestehenden Unternehmen eine andere Frage: Wer übernimmt, wenn die bisherige Geschäftsführung ausscheidet? Die Altersstruktur der Unternehmensleitungen gibt Anlass zur Sorge. Bei 14,4 Prozent der Kapitalgesellschaften im Kreis sind sämtliche Mitglieder der Geschäftsführung oder des Vorstands mindestens 65 Jahre alt. Im Vergleich der nordrhein-westfälischen Kreise und kreisfreien Städte liegt der Rhein-Sieg-Kreis damit auf Platz drei. Das geht aus einer Auswertung der HDH Group Research hervor.

Fast jede vierte Unternehmensleitung hat Mitglieder ab 65 Jahren

Insgesamt zählt der Rhein-Sieg-Kreis 6996 Kapitalgesellschaften. Dazu gehören unter anderem Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), Unternehmergesellschaften (UG) und Aktiengesellschaften. Bei 891 dieser Gesellschaften liegt das Alter der gesamten Unternehmensleitung bei mindestens 65 Jahren. Noch größer ist der Anteil der Unternehmen, in deren Führung mindestens eine Person dieses Alter erreicht hat: Er beträgt 22,2 Prozent. Damit belegt der Kreis landesweit den zweiten Platz. Der Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen liegt bei 17,2 Prozent.

10.400 Familienunternehmen mit Inhabern über 55 Jahren

Wie groß die Herausforderung tatsächlich ist, zeigen auch Zahlen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg. Demnach gibt es im Rhein-Sieg-Kreis rund 21.500 eigentümergeführte Familienunternehmen. Bei etwa 10.400 davon sind die Inhaberinnen und Inhaber älter als 55 Jahre. Das entspricht knapp der Hälfte aller Betriebe. Von einem möglichen Generationenwechsel wären damit rund 37.500 Beschäftigte betroffen.

Auch landesweit steht fast jeder zweite Betrieb vor dem Wechsel

Ähnlich sieht die Situation landesweit aus: In Nordrhein-Westfalen gibt es nach Berechnungen der IHK rund 630.000 eigentümergeführte Familienunternehmen. Bei 305.000 Betrieben sind die Inhaberinnen und Inhaber älter als 55 Jahre. Damit steht auch in NRW fast jedes zweite Familienunternehmen vor einem möglichen Generationenwechsel. In diesen Unternehmen arbeiten insgesamt rund 1,8 Millionen Menschen. Im Vergleich zu 2019 sind etwa 39.500 Betriebe mehr von der Altersstruktur betroffen.

Viele Betriebe sind wirtschaftlich attraktiv für Nachfolger

Besonders relevant ist dabei die wirtschaftliche Situation der Unternehmen. Nach Berechnungen von Professor Frank Wallau für den Zeitraum 2024 bis 2033 erzielen rund 2500 Familienunternehmen im Rhein-Sieg-Kreis einen Jahresgewinn von mehr als 61.000 Euro. In diesen Betrieben arbeiten etwa 25.000 Menschen. Landesweit erfüllen rund 74.000 Familienunternehmen diese Gewinnvoraussetzung. Sie beschäftigen zusammen etwa 1,2 Millionen Menschen.

Der „Familienautomatismus“ löst sich zunehmend auf

Die IHK beobachtet einen deutlichen Trendwechsel bei der Unternehmensnachfolge. Der früher verbreitete „Familienautomatismus“, bei dem Tochter oder Sohn den elterlichen Betrieb übernehmen, löse sich zunehmend auf. Die Kinder der Unternehmerinnen und Unternehmer verfolgten häufiger eigene berufliche Wege. Damit werde die Suche nach externen Nachfolgerinnen und Nachfolgern immer wichtiger, zugleich aber schwieriger. Nach Angaben der IHK empfinden 80 Prozent der Befragten die Suche nach einer geeigneten Nachfolge als schwierig.

Mehr Gründungen als noch vor fünf Jahren

Bei den Unternehmensgründungen gibt es eine positive Entwicklung, laut der Auswertung der HDH-Group. Zwischen 2021 und 2025 ist ihre Zahl im Rhein-Sieg-Kreis um 16 Prozent gestiegen. Damit fällt das Wachstum stärker aus als in Nordrhein-Westfalen, wo es im selben Zeitraum 10,5 Prozent betrug. Bundesweit lag der Zuwachs bei 5,3 Prozent. Für 2025 weist die Untersuchung 436 neu entstandene Kapitalgesellschaften aus. Im ersten Halbjahr 2026 kamen weitere 240 hinzu. Gemessen an der Einwohnerzahl bleibt der Kreis allerdings hinter dem Landesdurchschnitt zurück: Auf 10.000 Einwohner kamen 2025 insgesamt 7,2 Gründungen. In Nordrhein-Westfalen waren es 8,2.

Zahl der Insolvenzen steigt deutlich

Auch die Zahl der Insolvenzen ist gestiegen. Zwischen Juli 2025 und Juni 2026 wurden im Rhein-Sieg-Kreis 53 Insolvenzverfahren über Kapitalgesellschaften eröffnet. Das geht aus der Auswertung hervor. Das entspricht 8,2 Verfahren je 1000 Gesellschaften. Damit liegt der Kreis unter dem nordrhein-westfälischen Durchschnitt von 9,5.

Im Vergleich zum vorherigen Zwölfmonatszeitraum nahm die Zahl der Verfahren allerdings um 23,3 Prozent zu. Landesweit fiel der Anstieg mit 28,4 Prozent noch stärker aus.

Finanzbranche hat den größten Anteil

Die Auswertung gibt auch Einblick in die Branchenstruktur der regionalen Wirtschaft. Den größten Anteil der Kapitalgesellschaften stellen Finanz- und Versicherungsdienstleister mit 18,2 Prozent. Dahinter folgen wissenschaftliche und technische Dienstleistungen mit 15,4 Prozent sowie der Handel mit 13,5 Prozent. Das Baugewerbe kommt auf 9,9 Prozent. Bundesweit liegt der Anteil dieser Branche bei 7,9 Prozent.

Unternehmensbestand etwas älter als im Landesschnitt

Das mittlere Alter der Gesellschaften beträgt elf Jahre. Damit ist der Unternehmensbestand im Rhein-Sieg-Kreis etwas älter als im Landes- und Bundesdurchschnitt, der jeweils bei zehn Jahren liegt. Die regionale Wirtschaft ist zudem eng mit den benachbarten Großstädten verflochten. Bei 69,6 Prozent der Gesellschaften wohnt die gesamte Unternehmensleitung im Rhein-Sieg-Kreis. (roa)