Bei einem Motorradunfall in Neunkirchen-Seelscheid sind am späten Dienstagabend zwei junge Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge gegen 23 Uhr die Rettungsleitstelle informiert, weil er ein Motorrad beschleunigen gehört habe und es kurz darauf einen Knall gegeben habe. Der Mitarbeiter der Leitstelle schickte einen Rettungswagen los, weil er einen Unfall vermutete. Auch die Polizei kam herbei. Die Unfallstelle lag zwischen Heister und Schaaren, kurz hinter dem Fußballplatz des FSV.

Im Unterholz kam das Motorrad zum Liegen. Copyright: Marius Fuhrmann

Nach Angaben der Polizei waren zwei Männer auf einem Motorrad in Richtung Much unterwegs gewesen. In einer leichten, langgezogenen Rechtskurve verlor der 22-jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Yamaha. Er und sein 25-jähriger Beifahrer gerieten in einen Grünstreifen, der von Gehölz bedeckt war. Hier kamen die beiden jungen Männer schwerverletzt zum Liegen, während das Kraftrad noch bis in ein Waldstück schleuderte.

Unfallteam der Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Besatzung des Rettungswagens alarmierte die Feuerwehr nach. Diese schnitt einen Zugang in das Waldstück und beleuchtete die Unfallstelle. Rettungswagen brachten die beiden jungen Männer ins Krankenhaus. Bei dem Beifahrer konnte der Notarzt zunächst nicht ausschließen, dass er in Lebensgefahr schwebte. Laut Polizei soll er nur einen Fahrradhelm getragen haben. Dieser lag auf dem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Radweg. Am Mittwoch hieß es jedoch aus dem Krankenhaus, dass der Mann nicht in Lebensgefahr sei.

Ein spezielles Verkehrsunfall-Team der Polizei sicherte vor Ort die Spuren und nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Dabei ergaben sich Hinweise, dass der 22-jährige Hennefer keinen gültigen Führerschein hat und das Motorrad nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Ein Abschleppunternehmen barg es aus dem Unterholz. Der Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz verantworten. Die Zeithstraße blieb während der Unfallaufnahme gesperrt, gegen 3.30 Uhr war sie wieder frei.