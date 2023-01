Bonn – Nach einem Streit, bei dem am späten Montagabend ein 44 Jahre alter Mann im Stadtteil Friesdorf lebensgefährlich verletzt wurde, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach Polizeiangaben war es gegen 22 Uhr an der Ecke Klufterstraße/Annaberger Straße im Stadtteil Friesdorf zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, in deren Verlauf der 44-Jährige von einem 31 Jahre alten Bekannten mit einem Messer niedergestochen wurde. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und alarmierte den Rettungsdienst, der das Opfer zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik brachte.



Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter noch in der Nähe des Tatorts fest. Beide Männer sind nach Angaben der Ermittler im Zusammenhang mit Drogendelikten bereits polizeibekannt. Inzwischen hat eine Mordkommission ihre Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0228/15-0 entgegen. (pf)