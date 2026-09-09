In der Nacht zu Mittwoch, 9. September, sind Feuerwehr und Rettungsdienst gegen 02.34 Uhr zu einem Einsatz in der Hohe Straße nach Bonn-Tannenbusch alarmiert worden. Ein Anrufer hatte ein brennendes Auto in der Durchfahrt eines Gebäudes gemeldet.

Wie die Feuerwehr mitteilte, stand bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte ein Auto auf einer überbauten Parkfläche in Vollbrand. Die Flammen schlugen bereits an der Hausfassade hoch und hatten auf ein Lager und eine Garage übergegriffen. Ein angrenzender Geschäftsraum war vollständig verraucht.

Feuerwehr muss sich gewaltsam Zugang verschaffen

Um zu verhindern, dass das Feuer auf weitere Gebäudeteile übergreift, erhöhte die Feuerwehr die Alarmstufe. Mehrere Trupps unter Atemschutz verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und den Lagerflächen, um den Brand zu bekämpfen. Parallel dazu wurden die Geschäftsräume mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit.

Während der Nachlöscharbeiten gingen gegen 04.30 Uhr weitere Notrufe bei der Leitstelle ein. Im Schweidnitzer Weg brannten drei weitere Autos. Kräfte, die bereits wieder einsatzbereit waren, fuhren zu dem neuen Einsatzort und begannen mit den Löscharbeiten.

Bei den Bränden wurde niemand verletzt. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Maßnahmen waren gegen 06.30 Uhr abgeschlossen. (red)