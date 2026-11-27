SWB Bus und Bahn will den Bahnersatzverkehr nach Bad Honnef bis Ende Dezember beenden. Voraussetzung dafür ist, dass weitere Stadtbahnen nach technischen Prüfungen wieder eingesetzt werden können.

Der genaue Zeitpunkt hängt von den Ergebnissen der laufenden Untersuchungen und den erforderlichen Freigaben ab, teilte das Unternehmen am Donnerstag, 26. November, mit.

Prüfungen dauern länger als geplant

Im Juli 2026 waren 60 Stadtbahnen außer Betrieb genommen worden. Der Ersatzverkehr sollte eigentlich im November beendet werden. Die technischen Gutachten, Nachweise und Freigaben seien komplex und benötigten mehr Zeit als ursprünglich veranschlagt, erklärt Geschäftsführerin Anja Wenmakers nun. Sobald belastbare Ergebnisse vorlägen, werde SWB Bus und Bahn die Fahrgäste informieren.

Alte Bahnen und hoher Krankenstand

Derzeit sind nach Angaben des Unternehmens 28 Stadtbahnen der B-Wagen-Serien wieder im Einsatz. Hinzu kommen 14 Fahrzeuge der Serie K5000. Insgesamt also 42 Bahnen. Für einen stabilen Regelbetrieb werden nach aktueller Planung insgesamt 54 Fahrzeuge benötigt. Diese Zahl soll bis Ende Dezember erreicht werden. Das Alter der Flotte erhöht den Aufwand für technische Prüfungen und Instandhaltung. Zudem würden die Abläufe durch einen erhöhten Krankenstand erschwert.

Ende des Ersatzverkehrs ohne fixe Frist

Nach der angepassten Planung hängt das Ende des Ersatzverkehrs damit nicht allein von einer fixen Frist ab. Entscheidend sei, ob genügend Fahrzeuge die technischen Prüfungen durchlaufen und die notwendigen Nachweise und Freigaben erhalten. Bis dahin müssen sich Fahrgäste weiterhin auf Einschränkungen einstellen. SWB Bus und Bahn will über belastbare Ergebnisse informieren, sobald diese vorliegen.

Einzelne Wagen statt gekoppelter Züge

Die Instandsetzung ist aufwendig. Copyright: SWB

Die geringere Fahrzeugverfügbarkeit wirkt sich weiterhin auf den Betrieb aus: Teilweise fahren einzelne Wagen statt gekoppelter Züge. „Uns ist bewusst, dass jeder Ausfall und auch der Einsatz einzelner Fahrzeuge für viele Fahrgäste mit spürbaren Einschränkungen verbunden ist“, sagt Wenmakers.

„Kompass 2035“ ordnet die nächsten Schritte

Mit dem Programm „Kompass 2035“ hat SWB Bus und Bahn die nächsten Arbeitsschritte und ihre technischen Abhängigkeiten neu geordnet. Das Programm umfasst drei Stufen. Vorrang habe die sichere Wiederinbetriebnahme der Fahrzeuge, um den Fahrgästen schnellstmöglich wieder einen verlässlichen Stadtbahnverkehr anbieten zu können, so Wenmakers.

Die erste Stufe bündelt die Maßnahmen zur Beendigung des Bahnersatzverkehrs nach Bad Honnef. In der zweiten Stufe sollen die B-Wagen schrittweise in einen technischen Zustand versetzt werden, der einen regulären Betrieb ohne die derzeit geltenden außerplanmäßigen behördlichen Überwachungsmaßnahmen ermöglicht.

Flotte soll langfristig erneuert werden

Die dritte Stufe richtet den Blick auf die langfristige Erneuerung der Flotte. Dazu gehört die planmäßige Umsetzung der bestehenden Verträge mit Škoda für Straßenbahnen und mit dem spanischen Hersteller CAF für neue Stadtbahnwagen. Zudem soll die Beschaffung von Neufahrzeugen der dritten Generation vorbereitet werden.

Aufsichtsrat will Umsetzung begleiten

Aufsichtsratsvorsitzende Karolin Rübo sieht in „Kompass 2035“ ein Konzept zur Weiterentwicklung des Nahverkehrs in Bonn und der Region. Dazu gehörten moderne Werkstätten, klare Verantwortlichkeiten und eine verbesserte Instandhaltung. „Unsere Fahrgäste erwarten zu Recht einen sicheren und verlässlichen Stadtbahnverkehr“, sagt Rübo. Der Aufsichtsrat werde die Umsetzung konstruktiv begleiten. Es werde weiterhin alles daran gesetzt, weitere Stadtbahnen wieder einzusetzen, hieß es.