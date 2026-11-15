Am späten Samstagabend (14. November) ist es im Restaurantbereich der Beethovenhalle in Bonn zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Bonner Feuerwehr um 22.47 Uhr mitteilte, war dort eine Pfanne in Brand geraten.

Die automatische Brandmeldeanlage erkannte das Feuer, leitete die Räumung des Gebäudes ein und alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten die Besucher und Besucherinnen sowie die Gäste das Haus bereits verlassen.

Veranstaltungen in der Beethovenhalle konnten fortgesetzt werden

Das Feuer in der Pfanne konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Noch während der anschließenden Entrauchung des Restaurantbereichs setzte die Haustechnik die Brandmeldeanlage zurück.

Anschließend konnten die Gäste einer Hochzeitsgesellschaft wieder in das Restaurant zurückkehren. Auch der zweite Teil des Balletts „Schwanensee“ konnte mit einer Verzögerung von wenigen Minuten starten. (red)