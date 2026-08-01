Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes haben die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft am späten Freitagabend (31. Juli) in der Bonner Nordstadt Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 21.20 Uhr auf der Weiherstraße zu einem Streit zwischen zwei Männern im Alter von 34 und 40 Jahren. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung sollen auch abgebrochene Glasflaschen eingesetzt worden sein. Der 34-Jährige erlitt dabei schwere Schnittverletzungen. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte von Zeugen.

Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der behandelnden Ärztinnen und Ärzte konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der 40-jährige Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen.

Eine Mordkommission der Bonner Polizei hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernommen. Der konkrete Geschehensablauf sowie die Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (red)