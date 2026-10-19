Bei einer Auseinandersetzung in Bonn-Auerberg sind am Sonntagabend (18. Oktober) fünf Männer im Alter von 29, 39, 49, 50 und 55 Jahren verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 17.50 Uhr über den Konflikt auf der Osloer Straße informiert.

Die untereinander bekannten Männer wiesen teils schwere Verletzungen auf, bei denen es sich laut Polizei auch um Stichwunden handelte. Alle fünf Beteiligten wurden zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Eine Mordkommission der Bonner Polizei hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von einem familiären Hintergrund der Auseinandersetzung ausgegangen.

Zur weiteren Aufklärung des Tathergangs werden Zeugen und Zeuginnen gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Ermittler und Ermittlerinnen sind telefonisch unter der 0228 15-0 oder per E-Mail unter kk11.bonn@polizei.nrw.de erreichbar. (red)