Am Sonntagnachmittag sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Bonner Stadtteil Tannenbusch drei Personen leicht verletzt worden. Das Feuer war gegen 13.54 Uhr gemeldet worden.

Unter den Verletzten befanden sich zwei Kleinkinder, die Rauchgase eingeatmet hatten. Eine weitere Person verletzte sich bei einem Sprung aus einem Obergeschoss. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.

Feuer breitete sich über Fassade aus

Nach Angaben der Feuerwehr breitete sich das Feuer an der rückwärtigen Fassade über sämtliche Geschosse des siebengeschossigen Wohngebäudes aus. Flammen schlugen demnach bis in den Bereich des fünften Obergeschosses auf die Wohnungen über.

Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort und brachte mehrere Personen in Sicherheit. Gegen 15.05 Uhr meldeten die Einsatzkräfte das Feuer als unter Kontrolle.

Wohnungen vorerst unbewohnbar

Zahlreiche Wohnungen sind nach dem Brand derzeit nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner kamen teilweise bei Angehörigen unter oder wurden vom Sozialamt untergebracht. Eine Katze konnte von der Feuerwehr nur noch tot aus einer Brandwohnung geborgen werden. (red)