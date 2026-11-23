Nach der Abgabe von mehreren Schüssen auf ein Mehrparteienhaus in Bonn-Endenich hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Vorfall ereignete sich im Steinweg, die Beamtinnen und Beamten suchen nun nach Zeugen und Zeuginnen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hatten Zeugen und Zeuginnen in der Nacht zu Montag (23. November) gegen 2.45 Uhr mehrere Knallgeräusche vernommen, diese jedoch zunächst nicht zuordnen können. Erst am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr wurden mehrere Einschusslöcher in der gläsernen Haustür des Gebäudes festgestellt, woraufhin die Polizei alarmiert wurde.

Kriminalpolizei bittet Zeugen und Zeuginnen um Hinweise

Nach der Spurensicherung am Tatort hat das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Ermittler und Ermittlerinnen bitten mögliche Zeugen und Zeuginnen, die in der Nacht zu Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Tatort beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de zu melden. (red)