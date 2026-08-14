Am Freitagnachmittag (14. August) ist es in Bonn-Dransdorf zu einem großen Flächenbrand gekommen. Das Feuer breitete sich im Bereich der Grootestraße Ecke Kreisstraße 12 aus.

Aufgrund von auflebendem Wind dehnten sich die Flammen schnell aus und griffen auf Teile einer nahegelegenen Kleingartenanlage über, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte erhöhten mehrfach die Alarmstufe.

Feuerwehr verhindert weiteres Ausbreiten durch Riegelstellung

Mit einem massiven Aufgebot und mehreren Löschrohren bekämpften die Einsatzkräfte den Brand. Im Bereich der Kleingartenanlage errichteten die Feuerwehren eine sogenannte Riegelstellung, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Diese Maßnahme zeigte Wirkung und das Feuer konnte an einem Weg, der durch die Kleingartenanlage führt, aufgehalten werden.

Landwirte unterstützten die Löscharbeiten mit landwirtschaftlichen Geräten, um die Brandausbreitung einzugrenzen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Abendstunden.

Während des Einsatzes musste ein Feuerwehrmann mit Kreislaufbeschwerden behandelt werden, er musste aber nicht in ein Krankenhaus. Neben den Feuerwachen 1 und 2 und dem Führungsdienst waren auch die freiwilligen Feuerwehren aus Dransdorf, Oberkassel und Endenich im Einsatz.

Unterstützung kam auch aus dem Rhein-Sieg-Kreis von der Feuerwehr Alfter. Ein Rettungswagen war zum Eigenschutz der Einsatzkräfte ebenfalls vor Ort. (red)