In der Nacht zu Samstag, 10. Oktober, ist die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnheim in der Bonner Nordstadt gerufen worden.

Gegen 03.27 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine Rauchentwicklung aus dem viergeschossigen Gebäude an der Thomastraße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster im ersten Obergeschoss erkennbar, wie die Feuerwehr mitteilte.

Während sich einige Bewohner und Bewohnerinnen bereits ins Freie gerettet hatten, befanden sich noch weitere Personen im Gebäude. Zwei Trupps der Feuerwehr gingen umgehend zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in das Haus vor.

Bonner Wohnheim: Keine Verletzten

Der Brand im Küchenbereich konnte zügig gelöscht werden. Insgesamt hielten sich 24 Personen in dem Wohnheim auf. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst galten alle als unverletzt.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Bewohner und Bewohnerinnen in ihre Zimmer zurückkehren. Der Einsatz, an dem 25 Einsatzkräfte beteiligt waren, war um 05.10 Uhr beendet. (red)