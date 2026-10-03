Bei einem schweren Verkehrsunfall im Bonner Zentrum ist am Freitagabend ein 69-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der Mann seine 66-jährige Ehefrau gegen 18.35 Uhr mit dem Auto in eine Garage auf der Josefstraße einweisen. Er befand sich dazu in der Garage. Seine Frau erfasste ihn beim Rückwärtsfahren, wodurch der Mann zwischen dem Pkw und der Garagenwand eingeklemmt wurde.

Er zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch Polizisten, einen Ersthelfer und Rettungskräfte wurde der 69-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die 66-jährige Fahrerin erlitt einen Schock und wurde von einem Notfallseelsorger betreut.

Ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Kölner Polizei wurde zur Unterstützung hinzugezogen. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (red)