Bonn-Mehlem – Zwei unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen in Bonn-Mehlem einen Geldautomaten in der Siegfriedstraße gesprengt. Gegen 3.20 Uhr riss ein lauter Knall die Anwohner in der Nähe der Bankfiliale aus dem Schlaf.

Zeugen beobachteten zwei dunkel gekleidete Männer, die auf einem Roller oder Motorrad davon fuhren. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, blieb ohne Ergebnisse.

Scheinwerfer schwarz übermalt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhren die Unbekannten nach der Tat entlang des Rheinufers von der Siegfriedstraße bis zur Rheinstraße in Bonn-Rüngsdorf. Die mutmaßlichen Täter trugen vermutlich keine Helme und hatten den Frontscheinwerfer des Flutchfahrzeugs schwarz übermalt. Die Höhe der gestohlenen Summe ist noch nicht bekannt.

Die Bonner Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer in der Zeit zwischen 3 Uhr und 4 Uhr verdächtige Personen in Bonn-Mehlem oder anschließend einen verdächtigen Motorroller oder ein Motorrad mit zwei dunkel gekleideten Männern gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit dem Kriminalkommissariat 21 in Verbindung zu setzen. (red)