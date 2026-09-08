Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist am Montagmittag (7. September 2026) in Bonn-Castell vor der Polizei geflüchtet und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollten Beamte den Mann in der Straße Wachsbleiche kontrollieren.

Nach der Ansprache durch die Einsatzkräfte rannte der Verdächtige jedoch davon. An der Beethovenhalle stürzte er über eine Brüstung mehrere Meter in die Tiefe. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Verdächtiger hielt sich wohl illegal in Deutschland auf

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Mann um einen 23-jährigen afghanischen Staatsbürger handelt. Nach ersten Erkenntnissen hält er sich illegal in Deutschland auf. In der Jacke des Mannes fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, einen größeren Bargeldbetrag sowie ein Messer.

Der 23-Jährige befindet sich derzeit in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus. Er wurde wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und des unerlaubten Aufenthalts vorläufig festgenommen. (red)