In der Bonner Nordstadt ist ein 22-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am frühen Montagmorgen mitteilte, stießen gleich zwei Autofahrer mit dem Radfahrer zusammen. Lebensgefährliche Verletzungen bestehen nach Polizeiangaben nicht. Die Autofahrer blieben unverletzt.

Ein 27-jähriger Autofahrer wollte am Sonntagabend nach rechts abbiegen, als er den von links kommenden Radfahrer übersah und dieser infolge der Kollision stürzte, wie die Polizei mitteilte. Von hinten näherte sich dann ein weiterer Autofahrer und stieß ebenfalls mit dem Radfahrer zusammen. (dpa)