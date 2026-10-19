Am Freitagnachmittag ist eine 44-jährige Radfahrerin auf der Röckumstraße in Bonn-Endenich bei einem sogenannten „Dooring“-Unfall verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei passierte die Frau gegen 16.30 Uhr einen geparkten Mercedes, als dessen 50-jähriger Fahrer plötzlich die Fahrertür öffnete. Die Radfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, kollidierte mit der Tür und stürzte zu Boden. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei warnt vor Gefahren durch unachtsam geöffnete Autotüren

Das zuständige Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei nimmt den Unfall zum Anlass, um erneut vor den Gefahren von unachtsam geöffneten Autotüren zu warnen und gibt einen Tipp: „Öffnen Sie die Tür Ihres Autos nicht mit der Hand, die Ihrer Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen Hand. Dadurch drehen Sie Ihren Oberkörper automatisch herum und blicken in den toten Winkel.“ (red)