„Kriegstreiber stoppen“Staatsschutz ermittelt nach großflächiger Schmiererei in Bonn

Nach einer großflächigen Sachbeschädigung an einem Gebäude in Bonn-Hochkreuz hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Ein Zeuge meldete in den frühen Morgenstunden des Donnerstags gegen 03.30 Uhr mehrere vermummte Personen im Bereich der Godesberger Allee.

Die Unbekannten besprühten dort eine Hauswand und flüchteten anschließend auf Fahrrädern vom Tatort. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten vor Ort eine rund 10 mal 3 Meter große Schmiererei in roter Sprühfarbe fest. Laut Polizei nutzten die Täterinnen und Täter für das Auftragen der Farbe auch einen umfunktionierten Feuerlöscher, der am Tatort zurückgelassen wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Aufgrund des politischen Hintergrundes der Schriftzüge „Krieg dem Krieg“ und „Kriegstreiber stoppen“ hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zu den flüchtigen Personen, verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Godesberger Allee oder zur Herkunft des präparierten Feuerlöschers geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen. (red)