Die Bauarbeiten an der seit Juni gesperrten Bonner Nordbrücke kommen voran. Wie die Autobahngesellschaft mitteilte, wurde jetzt der Abbruch der maroden linksrheinischen Vorlandbrücke abgeschlossen. Dabei fielen rund 28.000 Kubikmeter Beton und etwa 5000 Tonnen Betonstahl an. Der Abriss des 660 Meter langen Bauwerks hatte am 10. August begonnen. Der Auftrag für den Ersatzneubau soll noch in diesem Jahr vergeben werden.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger sprach von einem starken Signal für die Menschen in Bonn und der Region. „Wir verlieren keine Zeit. Jetzt gilt unser ganzer Fokus dem Ersatzneubau.“

Steffen Bilger verspricht Anwohnern der Bonner Nordbrücke Entlastung

Den Anwohnerinnen und Anwohnern versprach der CDU-Politiker: „Wir tun alles dafür, die Belastungen vor Ort so gering wie möglich zu halten, die Situation in Bonn zu verbessern und diese wichtige Verkehrsader schnellstmöglich wiederherzustellen.“

Die Bonner Nordbrücke ist Teil der Autobahn 565 und die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region. Die Brücke wurde vor der Sperrung täglich von mehr als 100.000 Fahrzeugen genutzt. Seit Anfang Juni ist sie wegen gravierender Schäden an der Vorlandbrücke gesperrt, die auf der linken Rheinseite auf die Hauptbrücke führte. In spätestens zwei Jahren soll die Nordbrücke wieder freigegeben werden, hatte Bilger Mitte September gesagt. (dpa/red)