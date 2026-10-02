Im Bonner Hauptbahnhof ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall mit Personenschaden gekommen. Wie die Bundespolizei Köln auf Nachfrage dieser Zeitung erklärt, wurde eine Frau von einem Güterzug erfasst und am linken Bein schwer verletzt. Sie wurde in eine Uniklinik gebracht. Der gesamte Bahnverkehr musste vorübergehend gesperrt werden.

Den Angaben der Polizei zufolge sei die Frau gegen 7.05 Uhr selbst in das Gleisbett an Gleis 1 am Bonner Hauptbahnhof gestiegen, „ohne Fremdeinwirkung“, so eine Pressesprecherin. Demnach wollte die Frau, die etwa Mitte 30 Jahre alt ist, etwas aus dem Gleisbett herausholen, so zumindest der aktuelle Ermittlungsstand.

Frau wollte sich in Sicherheit bringen und wurde von Güterzug erfasst

Als dann ein Güterzug in den Bonner Bahnhof einfuhr, hatte die Frau noch versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Beim Heraussteigen aus dem Gleis sei sie dann von dem Zug erfasst worden, so die Bundespolizei Köln weiter.

Bei der Kollision wurde die Frau schwer am Bein verletzt. Sanitäter kümmerten sich um sie und legten ihr ein Tourniquet an. Ein Tourniquet ist ein Abbindesystem zur Blutstillung stark blutender Extremitäten. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Uniklinik gebracht.

Für den Notarzteinsatz wurde der Bonner Hauptbahnhof von 7.17 Uhr komplett gesperrt. Ab 7.54 Uhr konnten alle Gleise bis auf Gleis 1, auf dem es zu dem Unfall gekommen war, wieder freigegeben werden.

Auf der Bahnstrecke kam es zu massiven Verspätungen und Ausfällen. Laut Zuginfo.nrw waren folgende Linien betroffen:

RE5 von Koblenz über Bonn nach Köln RB26 von Köln über Bonn nach Koblenz RB48 von Köln bis Bonn-Mehlem S23 von Bonn in Richtung Bad Münstereifel.

Seit etwa 9 Uhr fahren die Züge wieder auf ihren üblichen Strecken. Im Bonner Hauptbahnhof waren Abfahrten von abweichenden Gleisen möglich. Reisende wurden gebeten, ihre Reiseverbindungen zu überprüfen. (jv)