Die Planungen für die Festival-Saison für den KunstRasen 2027 laufen auf Hochtouren. Die Erwartungen sind groß: Bereits vorzeitig gaben die Veranstalter bekannt, dass Die Fantastischen Vier auftreten werden. Das Konzert am 23. Juli 2027 ist inzwischen ausverkauft. Am Donnerstag (17. September) konnte der KunstRasen einen neuen Namen verkünden.

Die Bilanz für die Festival-Saison 2026 in der Bonner Rheinaue fällt mit rund 120.000 besuchenden Musikfans positiv aus. Trotz wachsender Kosten und Auflagen habe man wieder außergewöhnliche Abende für Bonn geschaffen, heißt es.

KunstRasen Bonn: Erste Headliner neben Die Fantastischen Vier

Die nächste Saison ist bereits terminiert und findet vom 3. Juli bis 29. August 2027 auf dem Gelände in Bonn-Gronau statt. Es handelt sich zudem um die Jubiläumsausgabe zum 15-jährigen Bestehen der Konzert-Reihe.

Wie der KunstRasen jetzt mitteilte, kommen Simply Red nach Bonn. Die britische Band um Sänger Mick Hucknall ist am 7. Juli 2027 auf dem Open-Air-Gelände in Bonn-Gronau zu erleben. Zuletzt trat Simply Red im Juli 2023 beim KUNST!RASEN auf.

Mit der Ankündigung wächst das Programm für die kommende Saison, die vom 4. Juli bis zum 29. August 2027 geplant ist. Den Auftakt bildet am 4. Juli das traditionelle Klassik-Picknick mit dem Beethoven Orchester Bonn. Außerdem läuft der Vorverkauf für das Festival Rheinkilometer 652, bei dem unter anderem Paula Hartmann und Dilla auftreten.

Simply Red mit „Summer Funk Tour 27“ beim KunstRasen in Bonn

Simply Red wollen im Sommer 2027 im Rahmen ihrer „Summer Funk Tour 27“ erneut in Deutschland auftreten. Angekündigt ist eine Show mit den großen Hits der Band, darunter „Stars“, „Holding Back The Years“, „Fairground“ und „Money’s Too Tight (To Mention)“.

„Wir können es kaum erwarten, im Sommer 27 wieder live zu performen“, wird Mick Hucknall in der Mitteilung zitiert. Er verspreche ein Konzert „voller Hits“, bei dem das Publikum bei sonnigem Wetter gemeinsam mit Freunden und Familie tanzen könne. „Ich verspüre noch immer den gleichen Enthusiasmus wie 1985“, so der Sänger.

Simply Red: 40 Jahre Bandgeschichte, 40 Jahre Hits

Simply Red wurde in den 1980er Jahren bekannt. Der Durchbruch gelang 1985 mit dem Debütalbum „Picture Book“ und der Single „Money’s Too Tight (To Mention)“. In den folgenden Jahren veröffentlichte die Band unter anderem die Alben „Men And Women“, „A New Flame“, „Stars“ und „Life“. Zu den bekannten Songs zählen außerdem „The Right Thing“, „A New Flame“, „You’ve Got It“ und „If You Don’t Know Me By Now“.

Der Sound von Simply Red verbindet Soul, Pop und Balladen. Nach Angaben des Veranstalters kommt die Band weltweit auf mehr als 100 Single- und Album-Charterfolge, über 60 Millionen verkaufte Tonträger und mehr als 1700 Konzerte vor rund 14 Millionen Fans.

Neben Hucknall gehören Ian Kirkham am Saxofon, Kenji Suzuki an der Gitarre, Kevin Robinson an Trompete, Bläsern und Percussion, Roman Roth am Schlagzeug, Gary Sanctuary am Keyboard sowie Orefo Orakwue am Bass zur aktuellen Besetzung.

Weitere Konzertbestätigungen für die Jubiläumssaison des KunstRasen sollen folgen. In den vergangenen Jahren verfolgte der Veranstalter einen ausgewogenen Mix aus internationalen Stars und bekannten Künstlerinnen und Künstlern aus der Region.