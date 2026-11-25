Am vergangenen Samstag wurde im Dorfsaal von Dünstekoven ein Traum erfüllt: Die 17-jährige Miriam Grell aus Swisttal-Odendorf von der Karnevalsgesellschaft Mat Mött Miel 1952 ist zur ersten Solo-Prinzessin – und ersten Jugendtollität in der 75-jährigen Vereinsgeschichte – proklamiert worden.

Die Freude darüber war auch dem Präsidenten der KG Miel, Dominik Schweminski, anzusehen. Im proppenvollen Dorfsaal der Dünstekovener Freunde waren die Karnevalisten zusammengekommen, um das Ereignis gebührend zu feiern.

Tolles Beispiel für die Zukunft

Nach der Begrüßung durch Schweminski zog die noch designierte Prinzessin gemeinsam mit der Samba-Gruppe der KG Nubbel aus Euskirchen ein. Zur Proklamation wurden der Bürgermeister von Swisttal, Tobias Leuning, die Mieler Ortsvorsteherin Natalia Unger, Pater Marek Madej (CSMA) sowie der Landtagsabgeordnete Oliver Krauß (CDU) auf die Bühne gebeten. „Es ist einfach super, wie hier die Jugend die karnevalistische Tradition mit hochhält“, sagte Leuning.

Er hob nicht nur Miriam Grells Aktivitäten für den Karneval hervor, sondern auch ihr Engagement in vielen anderen Bereichen. Damit sei die Jugendprinzessin ein tolles Beispiel für die Zukunft. Pater Marek unterstrich in seinem Glückwunsch, dass Miriam Grell eine langjährige Messdienerin sei. Statt „Amen“ heiße es jetzt „Alaaf“.

Mit Miriam I. ende eine regentenlose Zeit in Miel, nach der Session 2019/2020 habe es keine Tollitäten mehr gegeben.

Prinzessin Miriam I. tanzt mit

Nach diesem protokollarischen Akt heizte die Samba-Gruppe aus Euskirchen nochmals rhythmisch den Saal auf, gefolgt von Auftritten der Mieler Tanzgarden sowie dem Empfang der Gratulanten aus Vereinen, Familie und Freunden.

Es war ein Wunsch der Prinzessin, beim Tanz eingebunden zu sein. Es wurde eigens ein Tanz mit Miriam I. und der „Großen Garde“ der KG Mat Mött Miel einstudiert und nun uraufgeführt.

Orden, Rap und musikalische Gäste

Und es wurden auch Orden überreicht, wobei die Prinzessin durch ihre Adjutantin Daniela Böttcher und deren Sohn Julian unterstützt wurde. Für die musikalische Begleitung sorgte Robin Geier. Zudem begeisterte ein musikalischer Gast aus Köln das Publikum: Nik Lewin, den Miriam Grell und ihre Mutter für einen Auftritt verpflichten konnten, setzte klassische Karnevalslieder in Rap um.

Ehrungen für langjährige Vereinsmitglieder

Als Überraschungsgast trat Helmut Keßel, Vizepräsident des Regionalverbands Rhein-Sieg-Eifel im Bund Deutscher Karneval, auf die Bühne, um die Verdienste langjähriger Vereinsmitglieder zu ehren und der KG eine Fahne zu ihrem 75-jährigen Jubiläum zu überreichen.

Ausgezeichnet wurden Gudrun Jokisch (Vizepräsidentin des Damenkomitees), Christoph Jokisch (Vizepräsident der KG), Brigitte Schumacher (für zwölf Jahre Tätigkeit als Kassiererin und zweimalige Repräsentation der KG als Tollität) sowie Sylvia Müller-Kukel (seit 16 Jahren Schriftführerin der KG und ebenfalls zweimal Tollität).

Zu seiner eigenen Überraschung wurde schließlich auch Präsident Dominik Schweminski geehrt – jener Mann, den „in Miel jedes Kind als Clown Dominik kennt“ und dessen Präsidentschaft im elften Jahr die längste in der Geschichte der KG ist.