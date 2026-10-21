Mehr als zwei Monate nach einem schweren Verkehrsunfall in Bonn-Beuel ist eine 79-jährige Fußgängerin gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag die Frau am Mittwoch (21. Oktober) in einer Klinik ihren schweren Verletzungen.

Zu dem Unfall war es bereits am Abend des 13. August auf der Friedrich-Breuer-Straße gekommen. Den polizeilichen Angaben zufolge war die 79-Jährige damals unvermittelt vor einem 29-jährigen Fahrradfahrer auf die Fahrbahn getreten. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der Mann den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Seniorin zog sich bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen zu.

Polizeiliche Ermittlungen abgeschlossen

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen sind inzwischen abgeschlossen. Die Ermittler und Ermittlerinnen des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei arbeiteten dabei eng mit der Bonner Staatsanwaltschaft zusammen. Nach Angaben der Behörde ergaben sich keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten des 29-jährigen Radfahrers. (red)