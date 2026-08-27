Ein Mann hat in der Nacht in einem Bonner Hotel den Rezeptionisten mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld erbeutet. Der Täter konnte mit dem Geld anschließend entkommen – die Suche nach ihm läuft noch, wie die Polizei mitteilte. Gesucht werden nun Zeugen.

Der maskierte Täter sei von hinten an den an der Rezeption sitzenden Mitarbeiter herangetreten, habe ihm seine Waffe gezeigt und das Kabel des Festnetztelefons aus der Leitung gerissen. Dann habe er den Rezeptionisten angewiesen, ihm Bargeld aus der Kasse sowie sein Handy zu geben. Im Anschluss rannte er davon. Das Telefon wurde später in der Nähe des Hotels aufgefunden. Angaben dazu, wie viel Geld der Mann erbeuten konnte, machte die Polizei bislang nicht. (dpa/red)