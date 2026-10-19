Zeitumstellung betrifft den Nachtfahrplan

Fahrgäste, die in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober auf die Linienbusse der Rhein-Sieg Verkehrsgesellschaft (RSVG) angewiesen sind, sollten die Abfahrtszeiten vorab genau prüfen. Die RSVG weist darauf hin, dass die Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit den Nachtfahrplan auf mehreren Linien beeinflusst. Um 3 Uhr wird die Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Stunde von 2 bis 3 Uhr kommt deshalb in dieser Nacht zweimal vor: zuerst nach Sommerzeit, dann noch einmal nach Winterzeit.

Auf neun Linien nur einmalige Abfahrten

Für die Linien SB52, SB54, 520, 521, 522, 537, 557, 565 und 577 gilt laut der Mitteilung der RSVG: Alle Abfahrten in diesem Zeitfenster finden nur einmalig statt, und zwar nach der Sommerzeit. Die zweite Stunde zwischen 2 und 3 Uhr wird auf diesen Buslinien nicht bedient. Fahrgäste, die in dieser Nacht auf eine dieser Verbindungen angewiesen sind, müssen entsprechend früh planen, um den letzten Bus nicht zu verpassen.

Doppelte Fahrten auf den Linien 117, 501 und 551

Anders verhält es sich auf den Linien 117, 501 und 551. Hier bietet die RSVG nach eigenen Angaben auch in der Nacht der Zeitumstellung ein durchgehendes Angebot. Bestimmte Fahrten auf diesen Linien verkehren doppelt, um die zusätzliche Stunde abzudecken. Auf der Linie 117 fährt der Bus von Wahn Bahnhof um 2.24 Uhr zum Bonner Hauptbahnhof (Ankunft 3.16 Uhr) zweimal. Ebenso verkehrt die Verbindung vom Bonner Hauptbahnhof um 2.35 Uhr nach Lülsdorf Kirche (Ankunft 3.21 Uhr) in dieser Nacht doppelt.

Doppelfahrten auf den Linien 510 und 551

Auf der Linie 510 gilt die Doppelfahrt für zwei Verbindungen: Der Bus von Siegburg Bahnhof um 2.03 Uhr zur Rheidt Unterführung (Ankunft 2.59 Uhr) fährt zweimal. Gleiches gilt für die Verbindung von Wahn Bahnhof um 2.38 Uhr nach Siegburg Bahnhof (Ankunft 3.55 Uhr). Auf der Linie 551 verkehren sowohl die Fahrt vom Bonner Hauptbahnhof um 2.40 Uhr zum Troisdorfer Bahnhof (Ankunft 3.27 Uhr) als auch die Gegenrichtung vom Troisdorfer Bahnhof um 2.32 Uhr zum Bonner Hauptbahnhof (Ankunft 3.20 Uhr) jeweils doppelt.

Empfehlung der RSVG an die Fahrgäste

Die Rhein-Sieg Verkehrsgesellschaft empfiehlt den Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt über die genauen Abfahrtszeiten in der Nacht der Zeitumstellung zu informieren. Weitere Informationen zu Fahrplänen und Abfahrtszeiten gibt es auf der Internetseite der RSVG. (joh)

www.rsvg.de