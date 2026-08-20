In Bonn-Medinghoven ist es am Donnerstagnachmittag (20. August 2026) zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, soll ein 66-jähriger Mann von einem Balkon am Europaring mit einer Schusswaffe auf Kinder gezielt haben.

Zeugen und Zeuginnen hatten die Einsatzkräfte gegen 14.13 Uhr alarmiert und berichtet, der Mann habe auch gedroht zu schießen. Die Polizei rückte mit starken Kräften aus und umstellte das Mehrparteienhaus.

Der Bereich wurde für den Einsatz abgesperrt, um Unbeteiligte nicht zu gefährden. Gegen 17.20 Uhr nahmen Spezialeinheiten den Tatverdächtigen widerstandslos in seiner Wohnung in Gewahrsam.

Die Durchsuchung der Wohnung und die weiteren Maßnahmen gegen den 66-Jährigen dauerten am frühen Abend noch an. (red)