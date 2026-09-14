Die Polizei in Bonn sucht nach einem älteren Mann, der am vergangenen Donnerstagmittag, 10. September, in Rheinbach einen Fahrradfahrer angegriffen haben soll. Zuvor war es zwischen den beiden zu einem Streit über die Nutzung eines Weges gekommen.

Wie ein Polizeisprecher am Montag (14. September) mitteilt, soll der Mann in dem motorisierten Krankenfahrstuhl dem Radfahrer auf der Flerzheimer Straße gegen 11.50 Uhr den Weg blockiert haben. Im Verlauf des Streits soll der Senior dem Radfahrer, der von seinem Rad abgestiegen war, gezielt über den Fuß gefahren sein.

Anschließend sei der Mann aus seinem Krankenfahrstuhl aufgestanden, habe seine Jacke ausgezogen und dem Radfahrer mit der Faust gegen den Helm geschlagen. Als der Radfahrer ankündigte, die Polizei zu rufen, sei der Unbekannte davongefahren.

Polizei sucht Zeugen und Zeuginnen

Die Polizei ermittelt wegen eines Verkehrsunfalls mit Flucht und bittet um Hinweise. Der gesuchte Mann wird als etwa 70 bis 80 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Er soll eine Jeansjacke getragen haben.

Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de beim Verkehrskommissariat 2 zu melden. (red)