Ein 14-jähriges Mädchen wird von einem Auto erfasst, als sie mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule war. Die Person am Steuer fährt weiter. Das schwer beschädigte Auto wird später abgestellt auf einem Parkplatz gefunden. Die 14-Jährige stirbt noch am Unfallort.

Tödlicher Unfall in Bornheim-Sechtem löst Entsetzen aus

Der tödliche Verkehrsunfall in Bornheim-Sechtem in der vergangenen Woche löst Betroffenheit aus, und Entsetzen. Gegen einen 21-Jährigen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Eine Mordkommission hat mit den Ermittlungen begonnen.

Dass sich Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort entfernen, kommt bei mehr als jedem vierten registrierten Verkehrsunfall vor. Das zeigt der Blick in die Verkehrsunfallstatistik der Bonner Polizei von 2025.

223 Unfallfluchten mit Personenschaden in 2025

Im vergangenen Jahr registrierte die Bonner Polizei insgesamt 4678 Verkehrsunfallfluchten. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr (2024) leicht gestiegen – um 1,5 Prozent. Bei 16.323 Verkehrsunfällen insgesamt entspricht die Anzahl der Unfallfluchten 28,66 Prozent. Die Statistik der Bonner Polizei umfasst ihren gesamten Zuständigkeitsbereich und somit auch acht Rhein-Sieg-Kreis-Kommunen – Bornheim, Alfter, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal, Wachtberg, Königswinter und Bad Honnef.

Bei der Mehrheit der Unfallfluchten blieb es bei einem Sachschaden, in 223 Fällen kamen Menschen zu Schaden. Das sind 4,77 Prozent aller Unfallfluchten. Im Vergleich zu 2024 ist die Zahl deutlich gestiegen: Die Polizei registrierte 193 Unfallfluchten mit Personenschaden, 2025 waren es 30 Prozent mehr. Das entspricht einem Anstieg von 15,5 Prozent.

Höchstwert bei Personenschäden im Fünfjahresvergleich

Vergleicht man die vergangenen fünf Jahre, ist 2025 das Jahr mit den meisten Unfallfluchten mit Personenschaden. 2021 registrierte die Polizei 197 Fälle, 2022 waren es 182, 2023 insgesamt 219 und 2024 dann 193. Bei den Unfallfluchten insgesamt lag der Höchstwert in 2023 mit 4708 Fällen.

Aufklärungsquote liegt unter der Hälfte

Von 4679 Unfallfluchten in 2025 wurden 43,6 Prozent aufgeklärt – nicht einmal die Hälfte. Bei Unfällen mit Verletzten oder Getöteten liegt die Quote höher. Von 223 Fällen klärte die Polizei 130 auf: 58,3 Prozent.

Unfallfluchten haben Priorität. Copyright: Soeren Stache/dpa

Radfahrer, Kinder und Jugendliche unter den Verunglückten

Im Jahr 2025 verunglückten 851 Personen auf Fahrrädern und Pedelecs, davon wurden 100 schwerverletzt, sieben verunglückten tödlich. Im Vorjahr waren es 837 Verunglückte auf Fahrrad und Pedelec.

Laut Verkehrsunfallbilanz 2025 waren 9,9 Prozent der verunglückten Verunglückten Kinder, 2,6 Prozent waren Jugendliche.

Polizei Rhein-Sieg nennt ähnliche Zahlen

Bei Verkehrsunfallfluchten mit Personenschaden verzeichnet die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis 2025 116 Delikte, das sind 28 mehr als im Jahr 2024. Das entspricht einer Steigerung von 31,82 Prozent. Von 116 Verkehrsunfallfluchten mit Personenschaden konnten 58,62 Prozent aufgeklärt werden. Dabei konnte die Aufklärungsquote von 2024 nicht gehalten werden und ist um 6,15 Prozent gesunken. Landesweit liegt die Aufklärungsquote bei 57,5 Prozent, die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis liegt somit knapp über den Landeswerten.

Alle Unfallfluchten im Kreisgebiet und Aufklärung

Im Jahr 2025 gab es insgesamt 2392 Verkehrsunfälle, bei denen sich Beteiligte unerlaubt vom Unfallort entfernten, elf Verkehrsunfallfluchten mehr als im Vorjahr. Von 2392 Verkehrsunfällen konnten 1019 aufgeklärt werden. Das sind 44,27 Prozent.

So arbeitet die Polizei an der Unfallprävention

Die Kreispolizeibehörde bekämpfe Verkehrsunfälle durch eine sorgfältige Unfallaufnahme sowie -analyse. Jeder polizeilich aufgenommene Verkehrsunfall werde demnach mit dem Ziel analysiert, Ansätze zur Verhinderung künftiger Verkehrsunfälle zu finden. Bei schweren Unfällen würden ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam und Sachverständige hinzugezogen. Besondere Bedeutung komme laut Bericht der Kreispolizei dem Erkennen von Orten, an denen sich Unfälle häufen. Die Polizei erkläre diese dann zu einer sogenannten Unfallhäufungsstelle. Polizei, Straßenverkehrsbehörde und Straßenbaubehörde würden dann Ursachen feststellen, Verbesserungsmaßnahmen ausarbeiten. In der Präventionsarbeit legte die Polizei ihren Schwerpunkt auf Fahrrad- und Pedelec-Fahrer.

Motive für Unfallflucht bleiben offen

Wieso Menschen nach einem Unfall flüchten, geht aus der Statistik nicht hervor. Die Angst vor Konsequenzen, das Fahren ohne Führerschein oder unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss könnten eine Rolle spielen.