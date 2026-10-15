Der Spielplatz in Arzdorf ist schöner denn je. Möglich wurde das durch eine enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeindeverwaltung Wachtberg und dem Bürgerverein Arzdorf bei der Modernisierung und Erweiterung der Anlage. Wie die Gemeinde mitteilt, zeigt das Projekt, was engagiertes bürgerschaftliches Handeln und eine unterstützende Verwaltung gemeinsam bewegen können.

Der Bürgerverein und die Arzdorferinnen und Arzdorfer entwickelten Ideen, sammelten Spenden und packten mit viel Eigenleistung an. Die Gemeinde Wachtberg schuf dafür die verwaltungstechnischen und baulichen Voraussetzungen und begleitete die Umsetzung. Dazu gehörten die Pachtung der zusätzlich benötigten Fläche, die Beantragung und der Abruf der Fördermittel sowie die Ausschreibung und Vergabe der erforderlichen Leistungen. Auch die Bauleitung lag bei der Gemeinde.

Der gemeindliche Baubetriebshof war mit eigenen Leistungen unmittelbar beteiligt. Er stellte den Bauzaun, lieferte Fallschutzschnitzel und baute sie ein, errichtete Drängelgitter, stellte einen Schaukasten auf, setzte einen neuen Zaun und pflanzte Bäume.

Bürgermeister Swen Christian würdigt das Ergebnis: „Hier hat vieles richtig gut zusammengepasst. Der Bürgerverein hat sich mit viel Energie und Eigeninitiative für den Spielplatz eingesetzt. Die Gemeinde hat das Projekt organisatorisch begleitet, Fördermittel auf den Weg gebracht und mit ihrem Baubetriebshof ganz praktisch mit angepackt. Am Ende zählt das Ergebnis – und das ist in Arzdorf wirklich überzeugend.“

Der Spielplatz ist damit ein gutes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn Bürgerschaft und Gemeinde an einem Strang ziehen. Die einen bringen Ideen, Engagement und Eigenleistung ein, die anderen übernehmen Organisation und Umsetzung. Gemeinsam entsteht daraus ein Projekt, von dem vor allem Kinder und Familien in Arzdorf auch künftig profitieren.