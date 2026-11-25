Endspurt für all die vielen ehrenamtlich hochmotivierten und fleißigen „Heinzelmännchen und -frauchen“ in den vielen Weihnachtswerkstätten in der Region. Ob in den Kindergärten, Schulen, Dorfgemeinschaften oder Ortsausschüssen – Kirchengemeinden und Wohltätigkeitsinstitutionen – ob links oder rechts des Rheines - überall im kompletten Rhein-Sieg-Kreis zählen jetzt die „Christkind-Helfer“ die Stunden, bis sie ihre kostbaren Handarbeiten und Werksstücke in der Adventzeit auf den jeweiligen Basaren für gute Zwecke endlich verkaufen können.

Das ganze Jahr für die Basare im Einsatz

Viele dieser „Heinzelmännchen und -frauchen“ arbeiten wirklich das ganze Jahr an ihren Werken – häkeln, stricken, schnitzen, basteln und backen und freuen sich dann riesig, wenn ihre Kunstwerke auf ihrem jeweiligen Basar am Verkaufstand ins Auge fallen und begehrt werden. „Das ist ja dann die schönste Bestätigung für unsere Arbeit“, sagt auch Monika Moesgen (80). Sie ist in der Strickgruppe im Wohnstift Beethoven. Auch dort wird aktuell noch gestrickt was die Nadel hergeben um bis zum bevorstehenden Adventbasar noch alle angefangenen Schals und Mützen fertig zu kriegen.

Über die Schultern geschaut im Wohnstift Beethoven

Und stellvertretend für all die vielen Ehrenamtler die jetzt in ihren Werkstätten dem Christkind zur Hand gehen, hat die Redaktion dieser Zeitung einigen dieser „Heinzelmännchen und -frauchen“ im Wohnstift Beethoven in Bornheim über die Schultern geguckt. Und eines vorweg: von vorweihnachtlicher Hektik war in den Basar-Arbeitsgruppen dort nichts zu spüren – nur ganz viel Freude auf das bevorstehende Ereignis: Dem Adventbasar. „Er ist hier im Haus sicherlich eine ganz besondere Sache in der Vorweihnachtszeit“, bestätigt auch die Kulturreferentin

Eine „Win-Win-Geschichte“

„Hier im Beethovenstift habe ich wieder angefangen zu stricken“, erzählt Monika Moesgen. Und: „Stricken für den guten Zweck, das macht mir richtig viel Freude.“ Die Handarbeit sei für sie sowieso eine einzige „Win-Win-Geschichte“. Die Wolle bekommt die Basar-Strick-Gruppe gespendet. Sie stricke fast immer exakt nach Vorlage. „Und das hält uns fit im Kopf“, erklärt sie.

Japanische Handschuhe im Windmühlenmuster

Gleiches bestätigt auch Ursula Noll (85). Auch sie hat in der Seniorenresidenz ihre Stricknadeln wieder ausgepackt. Und seitdem strickt sie, was ihre Nadeln hergeben – oft in ihrer Wohnung, immer aber auch in der Strick- und Basargruppe, die sich regelmäßig trifft. „Gefährlich ist es nur sich in Gesprächen zu verlieren, oder sich beim Stricken wegzuträumen“, erklärt sie. Das ende nämlich öfter damit, dass sie sich verzähle und die gestrickten Reihen wieder aufribbeln müsste. Für den Basar hat sie in diesem Jahr sogar eine Neuheit gewagt - japanische Handschuhe im Windmühlenmuster. „Diese Art zu Stricken war für mich komplett neu – da habe ich mich streng an die Vorgaben halten müssen“, erzählt sie und zeigt direkt auch diese originellen am Daumen und der Hand oben offenen Handschuhe. „Die kann man auch beim Schreiben anziehen“, sagt sie.

Perlenschmuck mit Vergrößerungsglas

Volle Konzentration braucht aber auch Veronika Wenger (75). Sie hat ihr Hobby – die Gestaltung und Fertigung von Perlenschmuck von zu Hause mit ins Wohnstift gebracht. Erste Werke schuf sie für die Familie und Freunde. Seit drei Jahren arbeitet sie nun auch für die Basargruppe. „Und das macht mir richtig Spaß“, sagt sie.

In ihren Ketten, Ringen, Armbänder und Broschen verarbeitet sie Perlen in Größen von 0,5 Millimeter bis 25 Millimeter. „Das geht nicht mehr ohne Vergrößerungsglas“, erklärt sie und zeigt das Gerät, dass sie bei der Arbeit mit den Perlen immer dabeihat. Und ganz genau weiß auch sie auch über die aktuellen Trends in der Branche Bescheid. „Sehr gefragt sind aktuell kurze, fast anliegende Ketten für um den Hals“, sagt sie. Anfragen habe sie aber auch noch immer für Perlenketten, die bis zum Bauchnabel reichen.

Johannes Steinfeld Copyright: Klose

Kunstwerke aus Holz

Mit einer ganz anderen Handarbeit sorgt Johannes Steinfeld (80) für staunende und verzückte Blicke. Auch er wohnt im Wohnstift Beethoven. Schon zu Hause in Hersel hat er auf seiner Drechslerwerkbank die schönsten Kunstwerke aus Holz geschaffen. „Und hier ist jetzt mein Reich“, sagt er und stellt seine kleine eigene Drechsler-Werkstatt vor – eine kleine Holzhütte im Außengelände des Wohnstifts. Die Arbeiten mit Holz seien für ihn spannend und entspannend zugleich. Seine Drechslerbank hat er von zu Hause mitgebracht. Das Holz bekomme er im Fachhandel. „Bald geht’s los“, freut er sich und zeigt ein paar Kunstwerke, die er noch zu Hause geschaffen hat. „Einige dieser Kostbarkeiten werde ich natürlich auch auf dem Adventbasar verkaufen“, verspricht er.

Erlös kommt Jugend- und Hospizarbeit zugute

„Wir sind alle schon alle voller Vorfreude“, verrät die Kulturreferentin. Das Engagement der Bewohner für den guten Zweck rührt auch sie bis tief ins Herz. Tatsächlich zeichnet der Adventbasar im Beethovenwohnstift vor allen Dingen der soziale und karitative Gedanke aus. Seit über 40 Jahren profitiert nämlich auch die Bornheimer Jugend vom Engagement der „älteren Herrschaften“. Auch in diesem Jahr soll der Erlös der aktiven Bornheimer Kinder- und Jugendarbeit, der Bürgerstiftung und dem Ambulanten Hospizdienst e.V. Bornheim/Alfter zugutekommen.

Vom Strickschal bis zum Elektrogerät

Den kompletten Überblick zu den Angeboten und Arbeitsgruppen hat Ulrike Gollan. Sie weiß auch von den vielen Ehrenamtlichen Helfern, ohne die es diesen Adventbasar gar nicht geben könnte. Das Angebot reicht von Kleidung, Lederwaren, Dekoration und Handarbeiten, bis zu Gemälden, Kleinmöbeln, Haushaltswaren und Elektrogeräten aus den Haushaltsauflösungen.

Der Adventsbasar ist am 28. November von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Und das ehrenamtliche Engagement der „älteren Herrschaften“ lohnt. „Im März dieses Jahres konnten wir insgesamt 19.800 Euro aus dem Basarverkauf von 2025 an die verschiedenen Institutionen überreichen“, berichtet Nebelin.

Weitere Basare im Rhein-Sieg-Kreis am Samstag

Schöne Advent- und Weihnachtsbasare gibt es am Samstag im kompletten Rhein-Sieg-Kreis und überall haben die „Weihnachtswichtel“ auch tüchtig Vorarbeit geleistet – so etwa in St. Augustin. Dort in der freien Waldorfschule in der Graf-Zeppelin-Straße 7, wird der Adventbasar am Samstag von 11 und 17 Uhr gefeiert.

Advent am Pleeser Wald heißt es ab 14 Uhr mit weihnachtlichen Verkaufsständen, Leckereien und Kinderprogramm im Schützenhaus Niederpleis, Am Eichelkämpchen 3.

Mit einem Adventsbasar Anno 1143 geht es in Bornheim-Dersdorf zwischen 17 und 23 Uhr am Samstag in die Weihnachtszeit in der Albertus-Magnus-Straße 18.

In Bornheim-Sechtem findet am Samstag zwischen 15 und 20 Uhr der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Weilerplatz statt – wie immer besonders familienfreundlich.