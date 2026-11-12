Heiko und Antje Bergmann regieren die Bornheimer Grünröcke

Heiko und Antje Bergmann sind das neue Königspaar der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Bornheim und Botzdorf. Traditionell schießen die Bornheimer Grünröcke ihre Majestäten nicht wie andere Bruderschaften bei den Schützenfesten im Sommer aus, sondern erst beim Patronatsfest im November.

Der neue König: Schütze und Karnevalist

Heiko Bergmann ist damit zum zweiten Mal Schützenkönig von Bornheim. Der 55-Jährige ist mit Antje verheiratet und Vater einer Tochter. Seit sechs Jahren gehört der kaufmännische Angestellte einer Drogeriemarktkette der Bruderschaft an und engagiert sich aktiv im Vereinsleben. So ist er seit dem vergangenen Jahr Fahnenträger. Nun trat er als Schützenkönig die Nachfolge von Karsten Straub an.

Seine zweite große Leidenschaft gilt dem Karneval. Mit Gattin Antje stellte er 2014/15 das Bornheimer Prinzenpaar. In der Jubiläumssession 2024/25 stand er zudem als Jungfrau „Huberta“ an der Seite seiner Schützenkollegen Mike Peters und Rolf Fußwinkel im Bornheimer Dreigestirn, das im Jahr des hundertjährigen Bestehens der Bruderschaft regierte. Zudem ist Heiko Bergmann Gründungsmitglied der KG Bonnem Alaaf.

Weitere Titel und Preisträger des Patronatsfestes

Antje Bergmann, die als Krankenschwester tätig ist, war im vergangenen Jahr Schützenliesel. Diesen Titel sicherte sich nun Bettina Frohn. Als neuer König der Könige wurde Friedel Emmerich ermittelt und Luke Boley freute sich darüber, neuer Schülerprinz geworden zu sein. Er holte sich beim Glücksschießen auch noch den Emil-Lohmar-Wanderpokal. Beim Jedermanns-Schießen war Sonja Nettekoven erfolgreich. Seit Jahren pflegen die Bornheimer Schützen eine enge Freundschaft zu ihren Remagener Kameraden. Den Ehrenpreis für die Gäste aus Remagen holte sich Jana Hengsberg.

Drei Ehrungen beim Patronatsfest

Außerdem standen noch drei Ehrungen auf dem Programm.

Als Nachfolger von Adi Halbach erhielt Pfarrer Dr. Matthias Anbergen seine Ernennungsurkunde als Präses. Copyright: Engel-Strebel

Helmut Bauer erhielt das St.-Sebastianus Ehrenkreuz, welches als eine der höchsten Auszeichnungen des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHD) gilt. Es wird an Schützen verliehen, die sich über Jahre hinweg durch außergewöhnlichen Einsatz um ihre Bruderschaft verdient gemacht haben.

Schützenbruder seit dem 13. Lebensjahr

Mit gerade einmal 13 Jahren trat Bauer im Oktober 1975 der Bruderschaft bei. In seiner nunmehr 51 Jahre währenden Mitgliedschaft war er unter anderem Jungschützenmeister sowie erster Schießmeister und ist seit 34 Jahren ununterbrochen im Vorstand aktiv, seit letztem Jahr als zweiter Schießmeister.

Peter Dick seit 50 Jahren dabei

Seit 50 Jahren ist Peter Dick dabei, der sich ebenfalls seit Jahrzehnten für seine Bruderschaft einsetzt. Als Elektriker brachte er seine beruflichen Kenntnisse immer wieder in die Bruderschaft ein. Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung überreichte Brudermeister Peter Klett ihm den Orden des BDH.

Abschied von Präses Adi Halbach

Eine ganz besondere Würdigung erfuhr Adi Halbach, der als Diakon jahrelang Präses der Bornheimer Grünröcke war, nun aber in den Ruhestand geht. Ihm überreiche Klett zur Verabschiedung und Ehrung die Fürst-Salm-Reifferscheidt-Gedächtnismedaille. „Während deiner Zeit als Präses hast du unsere Bruderschaft in besonderer Weise begleitet und geprägt. Unzählige Gottesdienste hast du vorbereitet, organisiert und mit uns gefeiert. Du hast stets darauf geachtet, dass unsere Gottesdienste zu uns als Bruderschaft passen, dass sie die jeweiligen Anlässe aufgreifen und dass sie den Menschen nahe sind“, lobte Peter Klett: „Die Medaille steht für besondere Verdienste um das Schützenwesen und für die Ideale unseres Bundes.“

Pfarrer Anbergen wird neuer Präses

Als Nachfolger übernimmt Pfarrer Dt. Matthias Anbergen das Amt des Präses der Bruderschaft: „Möge der Heilige Hubertus dich in deinem Wirken begleiten und Gottes Segen stets mit dir sein“, betonte Klett. Als Zeichen der Verbundenheit überreichte ihm der Brudermeister die Urkunde zur Einführung als Präses der Bornheimer und Botzdorfer Bruderschaft.