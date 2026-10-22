Große Feierstimmung herrschte in der Rheinhalle in Hersel. Gleich zwei besondere Jubiläen standen an: Das Tambour-Corps Germania Hersel feierte sein 75-jähriges Bestehen, und die Tanzgruppen der Germania Funken wurden 30 Jahre alt.

Den Auftakt am Samstagabend bildete das Jubiläumskonzert des Tambour-Corps, am Sonntag begingen die Germania Funken ihren Geburtstag mit ihrem ersten großen Tanz- und Freundschaftstreffen.

Festkonzert mit prominenten Gästen

Die Vorsitzende Margit Günther freute sich zum Festkonzert nicht nur Ehrenmitglieder des Vereins begrüßen zu dürfen, sondern auch Bornheims stellvertretende Bürgermeisterin Anna Peters, den CDU-Landtagsabgeordneten Oliver Krauß, Patrizia Stern und Patrick Schneider von der Kreissparkasse Köln sowie Vertreter der Ortsvereine, der Vereinsgemeinschaft Hersel-Uedorf sowie Abordnungen befreundeter Vereine.

„Wir sind stolz, unseren Gästen heute eine besondere Überraschung bieten zu können, indem wir Tanz und Musik miteinander verbinden“, sagte Margit Günther. Zum ersten Mal in der Geschichte des Tambour-Corps begann ein Jubiläumskonzert mit dem Einmarsch der Musiker zusammen mit einem Teil der Germania Funken unter den Klängen des „Laridah Marsches“.

Die Germania Funken als Teil des Tambour-Corps-Vereins hatten dafür extra einen Jubiläumstanz („Kölsch Knaller 2“) einstudiert.

Bunter Konzertabend

Margit Günther nutzte auch die Gelegenheit, den Dirigenten Dominic Lahr zu begrüßen und ihm für sein Engagement zu danken ebenso wie Florian Lahr, der für die Ausbildung der Flöten verantwortlich zeichnet. Anschließend begann der bunte Konzertabend mit dem Marsch „El Tambour Major“.

Es folgten unter anderem die Schlager „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens und „Warum hast du nicht Nein gesagt“, 2014 ein Hit von Roland Kaiser mit Maite Kelly.

Tambour-Corps Germania Hersel. Copyright: Frank Strebel

Doch damit war der Konzertabend noch lange nicht beendet. Nach keinem kurzen Umbau enterten das Flötenensemble „Bornheimer R(h)einfluten“ die Bühne und spielte etwa die „Westminister Suite“ von Henry Purcell.

Dirigent Paul Roth, erklärte dass er nach 13 Jahren die Leitung der Flötengruppe beenden möchte, und bedankte sich für die jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit.

Margit Günther bedankte sich beim scheidenden Dirigenten mit einem Abschiedsgeschenk. Die Musiker spielten für Roth den ABBA-Klassiker „Thank You For The Music“. Rother selbst hatte auch noch einen Wunsch und wünschte sich zum Abschied ein Lied aus dem Musical „Das Phantom der Oper“.

Am Sonntag standen die Tänzerinnen der Germania Funken im Mittelpunkt. Sie hatten zu ihrem ersten Tanz- und Freundschaftstreffen in die Rheinhalle eingeladen. Knapp 60 Tänzerinnen im Alter von fünf bis 20 Jahren gehören aktuell den „Funken“ an, unterteilt in drei Gruppen (die „Fünkchen“, die mittlere und die große Garde). Seit 30 Jahren leben sie ihr Motto „Tanzen ist unser Leben“.

Überraschung auf der Bühne und Dank an die Trainerinnen und Trainer

Unter großem Applaus marschierten alle drei Tanzgruppen in die Halle ein und präsentierten auf der Bühne ihre neuen Tänze. Anschließend war die Überraschung perfekt: Die Musikanten des Tambour-Corps zogen ein und gruppierten sich mit den Tänzerinnen und Tänzern auf der Bühne. Damit war alles bereit für den bereits am Abend zuvor aufgeführten Jubiläumstanz.

Unter donnerndem Applaus und stehenden Ovationen freute sich Margit Günther über die tolle Leistung. Ihr ganz besonderer Dank galt den Trainerinnen und Trainern Hannah Brünjes, Celine Mutz, Alex und Mel Gauf sowie dem gesamten Orgateam für die grandiose Unterstützung.

Mit diesem Auftakt war der Startschuss für das Freundschaftstreffen gefallen. Gruppen aus 19 Tanzvereinen aus der Region machten ihre Aufwartung und sorgten – moderiert von Wolfgang Raschke – für einen wunderbaren Tag voller Tanz und Leidenschaft. (fes)