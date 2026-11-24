Anteilnahme an der Unfallstelle

„Mia - wir bleiben Freunde – für immer“, steht unter anderem auf einem der Briefe die Freundinnen und Freunde von Mia offen an die Unfallstelle gelegt haben. Drumherum stehen hunderte Lichter, Blumen und Stofftiere. Inzwischen haben Freunde der Familie auch ein Holzkreuz aufgestellt. Auch zwei Wochen nach dem schlimmen Unfall auf der Keldenicher Straße in Bornheim-Sechtem bei dem die 14-jährige Schülerin Mia aus Wesseling gestorben ist, reißt die Anteilnahme nicht ab. Täglich kommen Klassenkameraden und Freunde – mitunter alleine, viele aber auch in Begleitung ihrer Eltern zur Unfallstelle. Und auch Menschen – Mütter, Väter und Großeltern, die die 14-jährige Mia nie kennenlernen konnten – zieht es an die Unfallstelle, um an das Mädchen zu denken, um in Erinnerung an sie Blumen abzulegen und Kerzen anzuzünden.

„Die Anteilnahme ist gewaltig“, sagt Verena van Dyck. Öfter ist auch sie in diesen Tagen an der Unfallstelle. Dann ordnet sie die Blumen, Stofftiere und Andenken, sie zündet auch die Lichter neu an, die der Wind und der Regen ausgelöscht hat.

Spenden für ein Zukunftsprojekt

Verena van Dyck kennt Mia und ihre Eltern und Großeltern gut. Und sie weiß von all den Anfragen an die Familie von Menschen, die ihre Anteilnahme mit Blumen ausdrücken wollten. Im Gespräch mit Mias Familie ist dann die Idee entstanden, statt Blumen lieber eine kleine Summe Geld zu spenden, das in die Verkehrssicherheit von Kindern investiert werden könnte.

Es war die Geburtsstunde des Projekts: Gemeinsam für mehr Sicherheit – in Erinnerung an Mia. Verena van Dyck startete einen Spendenaufruf. „Die Familie möchte die gesammelten Spenden nutzen, um die Verkehrssituation an der Unfallstelle und/oder im Umfeld zu verbessern - in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Behörden“, erklärt Verena van Dyck. Mia könne dadurch nicht zurückgeholt werden, aber vielleicht könne in ihrem Namen dazu beigetragen werden, dass andere Kinder sicher nach Hause kommen. Jede Spende, ganz gleich in welcher Höhe, sei so auch ein Zeichen der Anteilnahme, der Verbundenheit und der Hoffnung auf Veränderung. „Für Mia. Für ihre Familie. Für alle Kinder, die noch so viel Leben vor sich haben. ️“

Spendensumme übersteigt 100.000 Euro

Was dann allerdings geschah, das hatte Verena van Dyck nicht eingeplant. Zwar weiß sie, dass die Sechtemer, wenn es drauf ankommt, zusammenhalten – doch an eine solche Resonanz die darüber hinaus weit über Sechtem hinausging, hatte sie nicht gedacht. In nur wenigen Tagen stieg die Spendensumme auf weit über 100.000 Euro an. „Damit habe ich nicht gerechnet – niemals – unvorstellbar“, sagt sie. Ganz sicher ist sie sich, dass sich mit einer solchen Summe bestimmt die eine oder andere Verbesserung in Sechtem und Umgebung für die Verkehrssicherheit von Schulkindern verwirklichen lässt.

Auch Kleinlaster nutzen die Abkürzung Copyright: Margret Klose

Wunsch nach Bedarfsampel und Beleuchtung

Persönlich fände sie eine Bedarfsampel zielführend, zumal Sechtem in naher Zukunft weiterwachsen soll und deswegen wahrscheinlich noch viel mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Zukunft diesen Überweg auf der Keldenicher Straße nutzen werden. Auf jeden Fall müsste ihrer Meinung nach dieser Überweg beleuchtet und für die Autofahrer deutlich sichtbar als Gefahrenstelle mit querenden Fußgängern und Radfahrern erkennbar sein. Allerdings: „Die Umsetzung verkehrsrechtlicher oder baulicher Maßnahmen, die für einen sicheren Verkehrsablauf zwingend erforderlich sind, erfolgen unabhängig von etwaigen Mitteln Dritter“, erklärt auf Anfrage eine Sprecherin der Kreisverwaltung in Siegburg.

Unfallkommission prüft die Stelle

Handlungsbedarf sieht man auch im Kreishaus. „Nach dem tragischen Unfall hat die Unfallkommission des Rhein-Sieg-Kreises damit begonnen, die Örtlichkeit auf ihre verkehrsrechtlichen und baulichen Missstände samt nötiger beziehungsweise möglicher Verbesserungen hin zu prüfen“, erklärt eine Sprecherin der Behörde. Die Unfallkommission unter der Leitung des Straßenverkehrsamtes des Kreises bestehe aus Vertretern von Kommune, zuständigem Straßenbaulastträger und der Polizei. Und gemeinsam haben die Fachleute dann auch direkt erste Maßnahmen beschlossen.

Was sich ändern soll

So soll die Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 Kilometern ausgeweitet und zusätzlich mit einem Gefahrzeichen ergänzt werden, was Autofahrer auf die Querungsstelle hinweist. Das Tempo 50 Schild steht bisher nur in Richtung Keldenich – allerdings erst unmittelbar hinter dem Überweg - der Unfallstelle. Am Überweg gilt aktuell noch Tempo 70 – auch in Gegenrichtung. Zudem soll nun ein Überholverbot in beide Fahrtrichtungen ausgewiesen werden. „Weitere Aspekte, um die Erkennbarkeit der Querungsstelle zu verbessern, sind im Kreishaus ebenfalls noch im Fokus und werden auf ihre Umsetzbarkeit geprüft“, erklärt die Behördensprecherin, ohne konkret zu werden.

Der Unfall und die Ermittlungen

Für Mia kommt all das zu spät. Sie war auf dem Weg zum Schulbus nach Sechtem, um von dort zu ihrer Schule nach Bornheim zu kommen. Es war noch dunkel, als sie gegen 7.15 Uhr am Morgen des 10. Novembers beim Überqueren der Keldenicher Straße von einem Pkw erfasst wurde. Die 14-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer flüchtete. Doch die Polizei konnte ihn, einen 21-jährigen Mann aus Bornheim-Sechtem, schnell ausfindig machen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Mordes durch Unterlassen ermittelt. „Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an“, so Simon Rott von der Bonner Polizei.