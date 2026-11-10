Bei einem Verkehrsunfall auf der Keldenicher Straße in Bornheim-Sechtem ist am Dienstagmorgen (10. November) ein 14-jähriges Mädchen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Jugendliche gegen 7.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Staffelsweg in Richtung Bornheim-Sechtem unterwegs.

Als die 14-Jährige die Keldenicher Straße überquerte, wurde sie von einem Auto erfasst. Die noch unbekannte Person am Steuer war in Richtung Ottostraße gefahren und hatte unmittelbar zuvor einen in dieselbe Richtung fahrenden Wagen überholt. Die Jugendliche erlitt schwerste Verletzungen und starb trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Schwarzer Mini-Cooper verlassen aufgefunden

Nach dem Zusammenstoß flüchtete die unfallverursachende Person mit einem schwarzen Mini-Cooper sofort vom Unfallort. Beamte fanden das Fahrzeug kurze Zeit später verlassen in der näheren Umgebung auf.

Die Ermittlungen und die Fahndung dauern an. Dabei setzt die Polizei sowohl einen Hubschrauber als auch einen Personenspürhund ein. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch ein spezielles Team kam es vor Ort zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugen und Zeuginnen, die den Unfall beobachtet haben und bislang noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich bei den Ermittlern und Ermittlerinnen des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de zu melden. (red)