Am Samstag, 31. Oktober, ist es auf der Blumenstraße im Bornheimer Stadtteil Waldorf zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Wie die Feuerwehr Bornheim mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 14.12 Uhr zu der Unfallstelle alarmiert.

Den ersten Meldungen zufolge sollte eine schwangere Frau in ihrem Wagen eingeklemmt sein. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass die Frau nicht eingeklemmt, sondern in dem Fahrzeug eingeschlossen war.

Unfall in Bornheim: Drei Verletzte nach Zusammenstoß

Die Feuerwehrleute befreiten die Schwangere in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst schonend aus dem Auto. Sie erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde zur weiteren Kontrolle in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Personen zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu.

Neben der Rettung der Verletzten sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Im Einsatz befanden sich die Löscheinheiten aus Waldorf, Hemmerich, Rösberg und Sechtem sowie der Führungsdienst und die Einheit für Information und Kommunikation der Feuerwehr Bornheim. Zur genauen Unfallursache lagen der Feuerwehr zunächst keine Informationen vor. (red)