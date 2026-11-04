Einladung zur Gedenkveranstaltung in Windeck-Rosbach

Der Förderverein der Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“ lädt zusammen mit dem Rhein-Sieg-Kreis zu einer Gedenkveranstaltung anlässlich der Novemberpogrome von 1938 ein. Diese findet statt am Montag, 9. November, 16.30 Uhr in der Aula der Gesamtschule in Windeck-Rosbach, Hurster Straße 12. Der Eintritt ist frei.

Bühnenstück von Schülern im Mittelpunkt

Im Zentrum der diesjährigen Veranstaltung steht das Thema „Gedenken neu denken“. 14 Schülerinnen und Schüler des Geschichtskurses der elften Klasse haben sich mit der Geschichte der jüdischen Familie Seligmann und den Formen des Erinnerns auseinandergesetzt. Das daraus entstandenes Bühnenstück bildet den Mittelpunkt des gemeinsamen Gedenkens. Grußworte sprechen Notburga Kunert, Vizelandrätin des Rhein-Sieg-Kreises, Lisa Winkelmeier-Becker MdB, erste Vorsitzende des Fördervereins Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“, sowie der Autor und Geschichtslehrer Frank Schweppenstette. Die musikalische Umrahmung übernimmt das Duo „Tangoyim“.

Erinnerung als Auftrag für Gegenwart und Zukunft

Der Rhein-Sieg-Kreis schreibt: „Die Erinnerung an die Novemberpogrome ist mehr als ein Blick in die Vergangenheit – sie ist ein Auftrag für die Gegenwart und auch die Zukunft.“ In der Pressemitteilung wird daran erinnert, dass in den Tagen um den 9. und 10. November 1938 überall im Deutschen Reich, so auch im Bergischen Land, Synagogen in Brand gesetzt, Geschäfte zerstört, Wohnungen verwüstet und jüdische Menschen gedemütigt, entrechtet, enteignet, verfolgt und ermordet wurden. „Die Novemberpogrome markierten einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Verfolgung, existentiellen Bedrohung und systematischen Vernichtung des europäischen Judentums.“ (tie)