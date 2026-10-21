Schon seit Längerem wird diskutiert, ob Honigbienen eine zusätzliche Bedrohung für Wildbienenarten darstellen. Die meisten Menschen denken beim Wort „Bienen“ jedoch ausschließlich an die Honigbiene. Diese ist keineswegs vom Aussterben bedroht. Zwar setzen ihr die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) und die Varroamilbe zu, doch wird sie vom Imker versorgt.

Die meisten Wildbienen, zu denen auch die Hummeln gehören, leben solitär und nur in kleinen Populationen. Ihr Einzugsbereich bei der Nahrungssuche ist deutlich kleiner. Zudem sind Wildbienen Nahrungsspezialisten, die sich auf bestimmte Pflanzenarten eingestellt haben, manche sogar auf eine einzige.

Der größte Stressfaktor ist der Verlust ihres Lebensraums in einer monotonen Agrarlandschaft, der vor allem zu Nahrungsmittelverlusten führt. Der zusätzliche Einsatz von Herbiziden und Pestiziden macht sie besonders gefährdet.

Imker werden aktiv

Aus diesem Grund hat der Bienenzuchtverein Windeck Kontakt mit dem NaturGarten e.V. aufgenommen. Als Imker wissen die Vereinsmitglieder, dass der Klimawandel nicht nur Bienen und Pflanzen belastet. Mehr Blüten in Gärten, Blühstreifen, auf öffentlichen Plätzen und auf Balkonen sollen daher auch den Wildbienen, den nahen Verwandten der Honigbiene, zugutekommen.

Wie kann ich in meinem Garten und auf meinem Balkon Wildbienen fördern? Die Veranstaltung zeigt, welche Nahrung und Nistplätze sich dafür eignen. Viele heimische Wildpflanzen kommen zudem gut mit Hitzestress und Starkregen zurecht. Außerdem profitieren weitere Insekten von denselben Pflanzen und Strukturen.

Keine Anmeldung nötig

Carola Hoppen, seit über zehn Jahren im NaturGarten e.V., Regionalgruppe Bergisches Land, aktiv, freut sich auf Fragen und einen regen Austausch.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung findet am 14. November im Bürgerzentrum Windeck (BüZe), Dreifelder Kirchweg 3, 51570 Windeck-Dattenfeld statt. Die Leitung hat Jacqueline Jahn. Die Teilnahme ist kostenlos und für alle ab 16 Jahren offen. (joh)