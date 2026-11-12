In Windeck stehen im November zwei wichtige Verkehrseinschränkungen an. In Röcklingen wird die Siegbrücke für eine gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsprüfung einen Tag lang für den Kraftverkehr gesperrt. In Schladern beginnen wenige Tage später Vorbereitungen für die Erneuerung der Eisenbahnbrücke an der Elmoresstraße. Dafür werden Parkplätze am Bahnhof und ein Fußweg zum Veranstaltungsgelände Kabelmetal vorübergehend nicht zugänglich sein.

Vollsperrung der Siegbrücke Röcklingen

Die Siegbrücke in Röcklingen wird am Donnerstag, 12. November 2026, von 8 bis 16 Uhr vollständig für den Kraftverkehr gesperrt, teilte die Gemeinde mit. Anlass ist die turnusmäßige Hauptprüfung des Bauwerks nach DIN 1076. Für die Untersuchung kommen spezielle Prüfgeräte sowie ein Brückenuntersichtgerät zum Einsatz, die auf der Fahrbahn stehen müssen. Autos und andere Kraftfahrzeuge können die Brücke während der Arbeiten daher nicht passieren. Für Fußgänger bleibt sie geöffnet. Eine Umleitung wird vor Ort ausgeschildert.

Parkplätze und Fußweg in Schladern gesperrt

In Schladern beginnt die nächste Einschränkung am Montag, 16. November. Die Deutsche Bahn sperrt dann vorübergehend Parkplätze der P+R-Anlage am Bahnhof Schladern, und zwar auf der Seite von Gleis 2 in Richtung des Fußwegs zu Kabelmetal. Ebenfalls betroffen ist der direkte Fußweg vom Bahnhof zum Veranstaltungsgelände. Die Bahn kündigt Hinweisschilder vor Ort an.

Baumaßnahmen Siegstrecke

Der Hintergrund ist ein großes Bauprogramm auf der Siegstrecke zwischen Troisdorf und Siegen. Ab dem 13. Dezember 2026 will die DB InfraGO dort verschiedene Projekte bündeln. Auf insgesamt 80 Kilometern sollen parallel Arbeiten an Gleisen, Weichen, Eisenbahnbrücken und Bahnsteigen stattfinden. Auch die Autobahn GmbH und Straßen.NRW setzen eigene Maßnahmen um. In Schladern erneuert die Bahn die Eisenbahnbrücke an der Elmoresstraße.

Lagerfläche für die Brückenerneuerung

Für das Brückenprojekt braucht das Bauteam Flächen in unmittelbarer Nähe, um Baumaterial und Arbeitsgeräte zu lagern und den Baustellenbetrieb zu organisieren. Diese Baustellen- und Lagerfläche wird derzeit eingerichtet. Dafür werden die genannten Parkplätze und der Fußweg benötigt. Wer aus Richtung Bahnhof zu Kabelmetal möchte, kann das Gelände weiterhin zu Fuß erreichen: Die alternative Route führt über die Bahnstraße, die Elmoresstraße und den Schönecker Weg.

Freigabe wohl erst September 2027

Die Einschränkungen in Schladern sind langfristig angelegt. Nach Ende der Bauarbeiten auf der Siegstrecke am 9. Juli 2027 soll die Lagerfläche geräumt werden. Nach derzeitigen Planungen der Deutschen Bahn können Fahrgäste den Parkplatz und den direkten Fußweg voraussichtlich erst ab Anfang September 2027 wieder nutzen. Wann genau die Flächen freigegeben werden sollen, will die DB rechtzeitig bekanntgeben.

Was Autofahrer und Besucher beachten müssen

Für Autofahrerinnen und Autofahrer in Röcklingen ist die ausgeschilderte Umleitung maßgeblich. Besucher von Kabelmetal sollten ab Mitte November den Fußweg über Bahnstraße, Elmoresstraße und Schönecker Weg einplanen. Gemeinde und Bahn bitten um Verständnis für die notwendigen Arbeiten. (jv)