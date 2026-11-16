Ermittler und Ermittlerinnen der Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis haben nach mehreren Serien von Diebstählen aus Autos einen 22-jährigen Tatverdächtigen gefasst in Köln. Wie die Polizei mitteilte, beschäftigten die Taten die Behörde bereits seit Mitte Oktober 2026.

Der Fokus der Diebstähle lag auf den ländlichen Gebieten rund um Hennef, Eitorf, Much und Ruppichteroth. Auf privaten Videoaufnahmen war ein Mann zu sehen, der in der Nacht mit einer Taschenlampe in geparkte Fahrzeuge leuchtete, um nach Wertsachen zu suchen. Anschließend öffnete er die Autos. Wenn die Wagen verschlossen waren, schlug der Unbekannte in den meisten Fällen eine Seitenscheibe ein.

Zugriff in Kölner Wohnung: Beute und Beweismittel sichergestellt

Das zuständige Kriminalkommissariat Ost nahm gemeinsam mit Zivilfahndern und Zivilfahnderinnen die Ermittlungen auf. Am Freitagabend (13. November) gelang den Beamten und Beamtinnen die Festnahme des 22-Jährigen in der Wohnung eines oder einer Angehörigen in Köln.

Bei der Durchsuchung der Wohnräume, für die entsprechende Beschlüsse vorlagen, stießen die Einsatzkräfte auf Teile der Tatbeute sowie auf weiteres einschlägiges Beweismaterial.

Der 22-Jährige, der bei der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt ist, wurde am Samstag (14. November) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Bislang konnten die Polizisten und Polizistinnen dem Beschuldigten rund 80 Taten zuordnen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (red)