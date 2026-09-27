TFC Inter Troisdorf – SV Müllekoven 0:4 (0:1). Die Saison entwickelt sich für den selbst ernannten Aufstiegsfavoriten TFC Inter Troisdorf zum Albtraum. Der Fußball-A-Ligist steckt nach der vierten Niederlage im fünften Spiel im Tabellenkeller fest. Unter der Woche gab es eine erst Krisensitzung, die allerdings keine positive Auswirkung auf die Leistung haben sollte.

Trainer Gerrit Pirotte von Fortuna Müllekoven. Copyright: Quentin Bröhl

„Wir sind auf einen verunsicherten Gegner getroffen, den wir mit viel Disziplin geknackt haben. Ich war mir sicher, dass wir hier was holen können. Mit solch einem Resultat habe ich aber nicht gerechnet“, freute sich der Müllekovener Trainer Gerrit Pirotte. Joel Hupperich (38., 46., 51.) und Hüseyin Türker (79.) hießen die Torschützen.

SC Uckerath II – TuS Mondorf II 1:5 (1:2). Soheil Hemati brachte den SCU in Führung (8.), doch Daniel Seiffert (21.), Gabriel Morais (32., 81.), Noah Wagner (52.) und Benjamin Schmitt (75.) drehten die Partie zugunsten des TuS Mondorf II. Zudem schossen die Gästeakteure Maximilian Drews (50.) und Marc Wolf (83.) jeweils einen Elfmeter über das Tor.

TuS 07 Oberlar – Adler Meindorf 3:0 (3:0). Im Duell der beiden Aufsteiger erwischte Oberlar dank Leo Grade einen Start nach Maß (15.). Daniel Klonowski erhöhte auf 2:0 (34.) und nach der Roten Karte für den Meindorfer Steffen Lehmkul (39., grobes Foulspiel) sogar auf 3:0 (45.). Zudem sah Gästeakteur Leon Harke die Ampelkarte (59.).

Wahlscheider SV – 1. FC Niederkassel II 6:3 (1:0). Ein Dreierpack von Jannes Heuser reichte den Gästen nicht zum Punktgewinn (58., 68., 79.). Auch wenn sich Wahlscheid zwischenzeitlich Auszeiten gönnte, kam der neue Tabellenführer dank Janik Derenbach (11., 65.), Maxim Teichrieb (47., 66.) Leon Dagge (81.) und Marius Mylenbusch (87.) zu einem verdienten Heimsieg.

TuS Birk – 1. FC Spich II 3:1 (1:0). Trotz des Ausfalls fünfer Stammkräfte spielte Birk munter mit in diesem Spitzenspiel. Der Treffer durch Jascha Welke (28.) machte die Aufgabe für den bisherigen Tabellenführer aus Spich nicht einfacher, zumal Amir Kukavica per Foulelfmeter an Niklas Rosenstein scheiterte (31.). Samuel Hou erhöhte per Freistoß auf 2:0 (49.), ehe Jonas Kalinski wieder verkürzte (59.). Doch das letzte Wort hatte Birk – 3:1 (88./Lukas Costa). „Das war eine wahnsinnig starke Leistung von uns“, freute sich der Birker Coach Sebastian Hunjet. „Ich bin einfach nur unglaublich stolz auf meine Jungs.“

SF Aegidienberg – SV Allner-Bödingen 2:1 (1:0). Ein Eigentor von Thomas Röhrl bescherte Aegidienberg den dritten Saisonsieg (89.). In der 74. Minute hatte Simon Hipke die Führung der Heimelf durch Dennis Conee (28.) ausgeglichen.

RW Hütte – FC Kosova Sankt Augustin 2:3 (1:0). Dank Vedat Nura ging Hütte mit einer Führung in die Pause (33.). Nachdem Armend Dauti ausgeglichen hatte (49.), brachte Blerton Ademi die Heimelf per Foulelfmeter erneut in Führung (57.). Doch Bledon Prenku (69.) und Leonit Saliuki (89.) drehten die Partie zugunsten des FC Kosova.

TSV Wolsdorf – FSC Neunkirchen-Seelscheid II 2:4 (2:1). Eine 2:0-Führung durch Michael Hörstmann (39.) und Nick Thoß (41.) konnte der TSV nicht ins Ziel bringen. Constantin Harth (42., 54.), Christoph Kever (63.) und Tim Brungs (69.) ließen die Mittelrheinliga-Reserve aus Neunkirchen-Seelscheid jubeln.