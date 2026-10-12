Ein 76-Jähriger flieht vor seinem mit einem Messer bewaffneten Sohn in den Garten und alarmiert die Polizei. Was in den folgenden zwei Stunden in dem Haus geschieht.
Großeinsatz in MeckenheimSohn bedroht Vater mit Messer – SEK überwältigt ihn
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Spezialkräfte haben in einem Einfamilienhaus in Meckenheim bei Bonn einen 48-Jährigen überwältigt und dabei verletzt. Sein 76-jähriger Vater hatte zuvor die Polizei alarmiert, wie die Bonner Polizei mitteilte.
Sein Sohn habe ihn mit einem Messer bedroht und befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er selbst habe sich in den Garten des Hauses retten können, berichtete der Vater. Gut zwei Stunden später fixierten die Einsatzkräfte den Sohn in dem Haus. Er musste in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden. (dpa/red)