Spezialkräfte haben in einem Einfamilienhaus in Meckenheim bei Bonn einen 48-Jährigen überwältigt und dabei verletzt. Sein 76-jähriger Vater hatte zuvor die Polizei alarmiert, wie die Bonner Polizei mitteilte.

Sein Sohn habe ihn mit einem Messer bedroht und befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er selbst habe sich in den Garten des Hauses retten können, berichtete der Vater. Gut zwei Stunden später fixierten die Einsatzkräfte den Sohn in dem Haus. Er musste in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden. (dpa/red)