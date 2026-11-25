Auf dem Papier wirkt der Anstieg drastisch. Für die Heimerziehung sieht der Haushaltsentwurf des Rhein-Sieg-Kreises für 2027 deutlich mehr Geld vor als für 2026. Laut einem Antrag der BSW-Gruppe im Kreistag steigt der Ansatz von 14.746.000 Euro auf 18.128.100 Euro, also um 22,9 Prozent. Die Kreisverwaltung hält dagegen. Die Zahl für 2026 stamme aus einer Haushaltsplanung von Mitte 2024. Tatsächlich seien im Jahr 2025 bereits rund 18 Millionen Euro an Aufwendungen angefallen, teilt der Kreis auf Anfrage mit.

Höhere Tagessätze und komplexe Fälle

Als Grund nennt die Verwaltung „den deutlichen Anstieg der Tagessätze der Träger“. Dieser sei mit höheren Personal- und Lebenshaltungskosten begründet. Hinzu komme eine hohe Zahl multikomplexer Fälle, die viel Personal binden.

Einstimmig abgelehnt

Die BSW-Gruppe hatte unter anderem eine Fallrevision in Heimen und eine Absenkung des Ansatzes um 1,5 Millionen Euro gefordert. Der Jugendhilfeausschuss lehnte den Antrag am Donnerstag ab, wie der Kreis mitteilt, „einstimmig mit zwei Enthaltungen“.

Eine Absenkung hätte nach Ansicht der Verwaltung Folgen. Der Kreis könnte Kindern oder Jugendlichen dann nicht mehr „die Hilfen zukommen lassen, die aus fachlicher Sicht die Notwendigen wären“.

Die Sicht der Eltern: Neue Betreuungsstufen in Kitas

Mehr Gewicht bekommt die Sicht der Eltern. Simone Weber, Vorsitzende des Jugendamtselternbeirats, vertritt die Interessen von Eltern in Kitas und Kindertagespflege und damit indirekt auch die ihrer Kinder. Sie begrüßt die neuen Betreuungsstufen, die ab dem 1. August 2027 gelten sollen. 30 und 40 Wochenstunden kommen zu 25, 35 und 45 Stunden hinzu.

Weber gegenüber dieser Zeitung: „Gerade Mütter arbeiten häufig in Teilzeit und haben aufgrund fehlender Möglichkeit direkt 45 Stunden gebucht, obwohl dies gegebenenfalls gar nicht der tatsächlich Bedarf darstellt.“

Entlastung mit Einschränkungen

Der Kreis entscheidet dieses Jahr. Copyright: Voß

Finanziell könne das Modell viele Familien entlasten, weil sie nicht mehr den teureren 45-Stunden-Vertrag buchen müssten. Weber betont jedoch, wie angespannt die Lage schon jetzt ist. Auch das Mittagessen in den Kitas werde teurer. Bei mehreren Kindern in verschiedenen Altersstufen kämen Beiträge für die Übermittagsbetreuung oder die offene Ganztagsschule hinzu. Konkrete Ersparnisse lassen sich aus den Unterlagen allerdings nicht ablesen.

Betreuung als Frage der Teilhabe und der Wirtschaft

Für Weber geht es bei der Betreuung um mehr als um Stunden. Überspitzt gesagt arbeite häufig ein Elternteil nur, damit die Kinder überhaupt betreut werden können. Ein gutes Angebot ermögliche dagegen soziale Teilhabe und das Spiel mit Gleichaltrigen, und Eltern könnten ihren eigenen Verpflichtungen nachgehen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei deshalb auch eine Frage für die Wirtschaft.

Elternbeirat will bekannter werden

Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt beschreibt Weber als gut. Flyer und Einladungen verteile das Amt über seinen E-Mail-Verteiler, und Rückfragen würden schnell beantwortet. Mit dem beantragten Jahresbudget von 1.000 Euro will der Elternbeirat vor allem Eltern erreichen, etwa mit einer Homepage, Veranstaltungen mit Referenten, Podiumsdiskussionen und digitalen Themenabenden zu Kinderschutz, Diversität oder Inklusion.

Auch Kindertagespflegepersonen sollen stärker angesprochen werden.

Derzeit stehe „Werbung“ auf der Agenda, sagt Weber. Eltern müssten wissen, „dass es uns gibt, dass wir beratend tätig sein können“. Die Politik solle den Dialog suchen, denn: „Man darf nicht vergessen, dass die Eltern der jetzigen Kita Kinder gleichzeitig auch die Eltern der zukünftigen Wähler sind.“

Mehr Geld und klarere Regeln in der Kindertagespflege

In der Kindertagespflege steigt der Monatssatz ab August 2027 von 1.008 auf 1.104 Euro. Auch die Fortbildungspflicht wird präziser gefasst. Bisher war von zehn Stunden die Rede, gemeint waren aber zehn Unterrichtsstunden. Künftig sollen es 7,5 Zeitstunden sein.