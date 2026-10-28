Ein Jahr ohne „Siegtal Pur“: Das beliebte Event, bei dem tausende Menschen auf Fahrrädern und Inline-Skates auf rund 110 Kilometern entlang der Sieg unterwegs sind, muss im kommenden Jahr ausfallen. Grund ist die monatelange Sperrung der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Siegen. Die Strecke führt durch drei Kreise und gehört seit Jahren zu den festen Terminen der Region. Sie findet immer am ersten Sonntag im Juli statt, 2027 wäre das der 4. Juli. Genau in diesen Tagen ist die Strecke jedoch noch gesperrt, denn die Deutsche Bahn hat die Bauarbeiten bis zum 9. Juli 2027 angesetzt.

Hintergrund ist der sanierungsbedürftige Zustand vieler Bahnstrecken. Die Bahn bündelt ihre Bauarbeiten deshalb stärker. Auf der Siegstrecke ist die Strecke vom 13. Dezember 2026 bis zum 9. Juli 2027 komplett gesperrt.

Rhein-Sieg-Kreis: Keine einfache Entscheidung

Regina Rosenstock, Leiterin des Referats Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung des Rhein-Sieg-Kreises, bestätigt den Entschluss, der im Gespräch mit allen Beteiligten gefasst wurde. „Das war keine einfache Entscheidung, da die beliebte Traditionsveranstaltung mit viel ehrenamtlichem Engagement verbunden ist und Vereine dabei auch Einnahmen generieren“, sagt sie. Doch „Siegtal pur“ sei eng mit dem Bahnverkehr verbunden. Regelmäßig bietet die Bahn Sonderzüge an, damit Radfahrende längere Strecken absolvieren können. Die Bahn sei an diesen Tagen zudem für alle anderen ein wichtiges Verkehrsmittel. Eine Verschiebung auf einen anderen, späteren Termin sei bei ähnlichen Voraussetzungen in den vergangenen Jahren bereits als nicht realisierbar geprüft worden. „In 2028 soll die Veranstaltung dann wieder wie gewohnt stattfinden“, so Rosenstock.

In 2020 und 2021 fiel das Event wegen der Corona-Pandemie aus – jeweils auf einstimmigen Beschluss der Landräte aus Rhein-Sieg-Kreis, Altenkirchen und Siegen-Wittgenstein. Nach zweijähriger Zwangspause kehrte die Veranstaltung dann 2022 zurück.

Windeck: Absage nachvollziehbar, Pendler belastet

Die Gemeinde Windeck bedauert die Absage sehr. Die Veranstaltung sei seit vielen Jahren fester Bestandteil des regionalen Freizeitangebots und habe auch für den Tourismus in der Gemeinde eine besondere Bedeutung. Die Entscheidung sei aus hiesiger Sicht jedoch nachvollziehbar: Die Bahn falle als Zubringer aus, und die Straßen, die üblicherweise für „Siegtal Pur“ gesperrt werden, würden während der Bauarbeiten für den Schienenersatzverkehr benötigt. Windeck sei im Vorfeld in die Planung eingebunden und über die beabsichtigte Absage informiert worden. Man gehe davon aus, dass das Event 2028 wieder stattfinden kann.

Für Pendler und Schüler stellt die Sperrung in Windeck mit seinen zahlreichen Haltepunkten eine erhebliche Belastung dar. Gemeinderat und Verwaltung haben sich deshalb früh mit Entlastungsmaßnahmen befasst. Im Mittelpunkt stehen ein verlässlicher Schienenersatzverkehr, sichere Halte- und Umstiegsmöglichkeiten sowie die Abstimmung mit parallelen Straßenbaumaßnahmen. Zudem werde geprüft, welche Verbesserungen an den Windecker Bahnhöfen umgesetzt werden können.

Eitorf: „Sehr schade“

Auch in Eitorf wird die Absage bedauert. Bürgermeister Rainer Viehof empfindet es als „sehr schade“, er habe das Event immer sehr geschätzt und einige Pläne dafür gehabt. Die Kreise hätten sich aber untereinander verständigt, und das müsse man dann akzeptieren.

Hennef: Absage unvermeidbar, Ersatzverkehr gefordert

Die Stadt Hennef bewertet die Absage als bedauerlich, angesichts der Sperrung aber als unvermeidbar. Die beteiligten Kommunen seien frühzeitig informiert worden. Im Sommer bietet Hennef traditionell Veranstaltungen wie den Europalauf oder das Weinfest. Eine weitere Veranstaltung speziell für Radfahrer und Skater ist derzeit nicht geplant, denn eine traditionelle Großveranstaltung wie Siegtal Pur lasse sich nicht einfach ersetzen. Am ursprünglichen Siegtal-Pur-Wochenende findet jedoch das Street Food Festival auf dem Hennefer Marktplatz wie gewohnt statt. Die Sperrung belastet alle Pendler, besonders in den Phasen, in denen auch die Strecke zwischen Hennef, Siegburg und Troisdorf gesperrt ist. So erwartet die Stadt von den Verkehrsbetrieben einen zuverlässigen Ersatzverkehr, der vor allem in den Stoßzeiten ausreicht. Positiv sei, dass der Bahnhof Hennef entgegen der ersten Planung zu den meisten Zeiten weiterhin angefahren wird. (tis)